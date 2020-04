Assassin’s Creed Valhalla : Ubisoft dévoile un premier artwork et tease l’arrivée d’un trailer

Le nouvel épisode de la licence Assassin’s Creed de l'éditeur Ubisoft se déroulera à l’époque Viking.

Oubliez donc Assassin’s Creed Ragnarök ou Assassin’s Creed Kingdom. Après plusieurs heures d’attente, Assassin’s Creed Valhalla a été officialisé par Ubisoft à l’occasion d’un livestream où l’artiste Kode Abdo, plus connu sous le nom de BossLogic, réalisait une œuvre d’art unique en temps réel. Celle-ci met en avant deux ambiances différentes. A gauche, des contrées nordiques et des drakkars. A droite, des paysages montagneux avec des Francs ou des Anglais et un château en feu. La thématique des Vikings et la mythologie nordique se confirment. Enfin, le corps du héros, dont la tête n’est pas visible, fait comprendre que ce nouveau Assassin’s Creed racontera l’histoire d’un énième personnage masculin. Ce dernier utilisera d’ailleurs une hache pour tuer ses ennemis.

Watch the World Premiere of Assassin's Creed Valhalla April 30th at 8am PDT / 5pm CEST. #AssassinsCreed — Assassin's Creed (@assassinscreed) April 29, 2020

Le premier trailer d’Assassin’s Creed Valhalla sera dévoilé en fin d’après-midi

Quid de la lame secrète et d’un personnage féminin jouable à la manière de Kassandra dans AC Odyssey ou encore Evie dans AC Syndicate ? Ubisoft propose d’en savoir plus dès 17h avec une cinématique CGI de quatre minutes. A noter que Microsoft pourrait proposer une conférence numérique d’ici la semaine prochaine avec du gameplay afin d’officialiser un nouveau partenariat commercial avec l’éditeur français pour la Xbox Series X. A noter que Assassin’s Creed Valhalla sortira sur PS5, PS4, XSX, Xbox One et PC.