Assassin’s Creed Valhalla sortira en novembre prochain, Ubisoft évoque la next-gen

Le monde de Valhalla va s'ouvrir aux joueurs dans le nouveau Assassin's Creed de l'éditeur français Ubisoft.

Prévu sur PS4, Xbox One, PC via l’Epic Games Store et l’Ubisoft Store ainsi que sur le service d’abonnement Uplay+ et Google Stadia, Assassin’s Creed Valhalla sera disponible le 17 novembre prochain. Il sera possible de passer de la version current-gen à la version next-gen sans frais supplémentaires : “Assassin’s Creed Valhalla est équipé de la technologie Smart Delivery. Les joueurs pourront acheter le jeu une seule fois et y jouer sur Xbox One ou Xbox Series X quand la nouvelle console et Assassin’s Creed Valhalla seront disponibles. Les versions numérique et physique d’Assassin’s Creed Valhalla sur PS4 donnent également accès à la version numérique correspondante du jeu sur PS5 à sa sortie, sans coût supplémentaire. Requiert une PS5 ou une PS5 Digitale Edition, le jeu (si les joueurs possèdent une version physique) doit être inséré dans le lecteur de la console pour pouvoir être joué.”

Assassin’s Creed Valhalla et ses nouveautés

Assassin’s Creed Valhalla se présente comme un action-RPG ambitieux où chaque alliance politique et choix de dialogue auront un impact sur son monde ouvert. Le campement et l’avenir du clan d’Eivor (homme ou femme) seront aussi concernés. Pour accentuer le côté bourrin à la sauce viking, le système de combat de la licence a été amélioré. Les joueurs pourront ainsi frapper, démembrer et décapiter leurs ennemis avec deux armes à la fois. Ils auront aussi la possibilité de mener des raids et des assauts. Pour faire régner la terreur et imposer son visage, il sera possible de personnaliser la coiffure, les tatouages, les peintures de guerre, les armes et les équipes d’Eivor qui n’est autre qu’un féroce guerrier viking qui a grandi bercé par des récits de batailles et de gloire.

30 minutes de gameplay pour Assassin’s Creed Valhalla