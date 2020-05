La saga Assassin's Creed s'apprête à accueillir un nouvel opus sous la forme de Assassin's Creed Valhalla. Les informations sont encore relativement minces mais en voici une qui pourrait avoir son importance, concernant la taille du jeu.

Les joueurs aiment bien “en avoir pour leur argent”. Aux tarifs où sont vendus les jeux AAA aujourd’hui, il est compréhensible d’y réfléchir à deux fois avant de payer pour quelques heures seulement de jeu. Les questions de la longévité et de la rejouabilité sont donc importantes. Et bien évidemment, un jeu qui demande 100 heures pour arriver à sa conclusion n’est pas nécessairement meilleur qu’un autre. Il existe nombre de jeux très courts mais très réussis. Tout est dans l’équilibre. Quid de Assassin’s Creed Valhalla ?

Assassin’s Creed Valhalla sera plus court que Odyssey

Si Assassin’s Creed Odyssey fut très bien accueilli par la critique, certains joueurs lui reprochaient une longueur pas franchement utile, rendant même finalement l’expérience assez ennuyeuse. La bonne nouvelle, aujourd’hui, c’est que Ubisoft semble avoir pris en compte ces remarques pour Assassin’s Creed Valhalla. Le jeu sera plus court et de fait plus “petit”. Sans pour autant, évidemment, que cela ne desserve la qualité globale.

Pour ne pas tomber dans l’excès qu’ont pu ressentir certains joueurs

C’est tout du moins ce que l’on apprend en lisant le tweet de Malek Teffaha, directeur de la communication pour Ubisoft Moyen-Orient. Assassin’s Creed Valhalla viendra notamment corriger certains petits défauts de Odyssey dont sa longueur totale. Cela étant dit, difficile de savoir à quel point le jeu sera plus court. Comme le précise IGN, Ubisoft avait déclaré précédemment que le jeu devrait tout de même couvrir une très grande région. Il y a donc tout de même fort à espérer que la quête pour parvenir au bout de l’aventure soit importante… et épique ! Assassin’s Creed Valhalla a été annoncé la semaine dernière avec un trailer en images de synthèse très impressionnant. Le jeu n’a pas encore de sortie précise mais Ubisoft fait son possible pour pouvoir le sortir pour la fin de cette année 2020.