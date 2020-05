Assassin’s Creed Valhalla se dévoile avec une cinématique en images de synthèse

Le trailer CGI d'Assassin’s Creed Valhalla introduit Eivor, un féroce guerrier viking qui a grandi bercé par des récits de batailles et de gloire.

Principalement développé par Ubisoft Montréal, à l’origine des opus Black Flag et Origins, les équipes d’Ashraf Ismail et Darby McDevitt ont bénéficié de l’aide des nombreuses filiales de l’éditeur français Ubisoft pour créer le monde ouvert d’Assassin’s Creed Valhalla. Prévu pour la fin de l’année sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X (compatible avec la fonctionnalité Smart Delivery), Google Stadia, PC (en exclusivité sur l’Epic Games Store et l’Ubisoft Store) et Uplay+ (un service d’abonnement), ce nouvel opus va offrir une expérience viking exaltante aux fans de la licence, tout en retranscrivant l’atmosphère brutale des Âges Sombres de l’Angleterre médiévale avec un nouveau système de combat qui inclura la possibilité de se battre avec deux armes (deux haches, deux épées ou encore deux boucliers) en même temps contre une grande variété d’ennemis.

Finally! #AssassinsCreedValhalla has been unveiled 🙌 Congratulations to everyone working on this incredible game, from the the lead studio, @UbisoftMTL, to the offices and co-dev studios too numerous to mention! pic.twitter.com/AAnXFDjpst — Life at Ubisoft @Home (@LifeatUbisoft) April 30, 2020

Contraint de voyager des glaces de la mer du Nord jusqu’aux riches et fertiles terres des royaumes déchirés d’Angleterre, Eivor (un homme ou une femme), un guerrier et chef de clan viking, va devoir mener des raids dans des villages pour obtenir des ressources et des richesses afin d’établir un nouveau foyer. Chaque alliance politique, décision de combattre et choix de dialogue aura une influence dans l’histoire du nouveau Assassin’s Creed. Les Vikings devront d’ailleurs faire face à la résistance des Saxons et notamment à celle du roi Aelfred de Wessex qui les considère comme étant des païens barbares et qui a pour ambition de devenir l’unique souverain d’une Angleterre civilisée. Envers et contre tout, Eivor devra faire tout ce qui sera en son pouvoir pour un jour espérer rejoindre le Valhalla.

Assassin’s Creed Valhalla : la série télévisée Vikings devient un jeu vidéo

A noter que la lame secrète va faire son grand retour après avoir laissé sa place au profit de la lance brisée de Léonidas dans Odyssey.

“Franchissez les eaux glacées de la mer du Nord pour conquérir les royaumes divisés d’Angleterre après avoir été chassé de Norvège par des guerres sans fin et la diminution des ressources. Immergez-vous dans des activités telles que la chasse ou les jeux de boisson ou prenez part à des concours nordiques traditionnels tels que le flyting, ancêtre viking de la rap battle.”

Les différentes éditions d’Assassin’s Creed Valhalla

L’édition Standard inclura le jeu de base – 59,99 euros (PC) ou 69,99 euros (consoles)

L’édition Gold inclura le jeu de base et le season pass – 99,99 euros

L’édition Ultimate comprendra le jeu de base, le season pass et le Pack Ultimate qui permettront aux joueurs d’accéder à du contenu de personnalisation exclusif incluant le pack d’équipement Berserker, le pack de Colonie Berserker, le Pack de Navire Berserker ainsi qu’un ensemble de runes permettant d’améliorer les armes ou les équipements – 119,99 euros

L’édition Collector (exclusivité Ubisoft Store) inclura le jeu de base, le Season Pass, le Pack Ultimate, la figurine Ubicollectibles d’Eivor dans sa version féminine et de son Drakkar (hauteur : 30cm), un coffret collector, un Steelbook incluant un artwork unique, un certificat d’authenticité numéroté, une statuette Viking d’Eivor avec son corbeau et sa hache (hauteur : 5cm), des lithographies exclusives ainsi qu’un extrait de la bande-son du jeu – 199,99 euros

Les fans qui précommanderont Assassin’s Creed Valhalla recevront auront accès à une mission supplémentaire (La Voie du Berserker) au cours de laquelle ils accompagneront un Berserker légendaire dans sa quête de vengeance.