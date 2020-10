Assassin’s Creed Valhalla : Reebok dévoile des sneakers spéciales pour adopter le style viking dans la rue

Ubisoft et Reebok annoncent un partenariat inédit avec la création d'une collection capsule exclusive pour Assassin's Creed Valhalla.

Pour célébrer le lancement d’Assassin’s Creed Valhalla sur consoles et PC, ainsi que les services de cloud gaming, l’éditeur français Ubisoft a fait appel à la marque Reebok pour créer trois modèles de chaussures différents avec des couleurs originales et inspirées des aurores boréales. Des symboles emblématiques des Vikings tels que des corbeaux et des haches, références directes à la mythologie nordique, seront aussi présents :

La Zig Kinetica (119,95 euros) : Inspirée du noir profond de la nuit nordique et des couleurs des aurores boréales, la Zig Kinetica x Assassin’s Creed Valhalla est recouverte d’un tissu noir maillé, découpé en zig-zag, comme le reflet de la lumière sur une mer d’émeraude. Véritable clin d’œil au mode de vie des Vikings, le modèle Zig Kinetica possède le symbole de Synin, un corbeau, élément majeur de la mythologie nordique, qui aidera Eivor le personnage principal du jeu lors de son voyage

La Club C Revenge (89,95 euros) : Simple mais polyvalente, la Club C Revenge x Assassin’s Creed Valhalla est en cuir blanc, parsemée de touches de vert d’une mer d’émeraude et de pointes de noir. Sur le talon, on retrouve deux haches de guerre entremêlées, l’incarnation de la polyvalence et de la puissance nordiques au combat et l’un des symboles vikings les plus emblématiques

La Classic Leather Legacy (89,95 euros) : Grise, parsemée de reflets provenant de la mer et de la brume d’émeraude, la Classic Leather Legacy x Assassin’s Creed Valhalla présente une forme inspirée du rétro-running et est le modèle parfait pour ceux qui ne veulent pas choisir entre le présent et le passé. Le symbole du corbeau, apposé en relief sur le talon, évoque une nouvelle fois l’importance majeure de ces créatures pour les Vikings.



Deux modèles de hoodies (64,95 euros chacun), une casquette (27,95 euros) et des chaussettes assorties (14,95 euros) accompagneront cette collection capsule exclusive dédiée à Assassin’s Creed Valhalla.

Ubisoft x Reebok : Assassin’s Creed Valhalla

La collection sera disponible en exclusivité sur le site officiel de l’équipementier sportif américain (filiale d’Adidas) à partir du 7 novembre prochain et dans une sélection de magasins dès le 11 novembre 2020.