Assassin’s Creed Valhalla : le plus gros lancement de l’histoire de la licence

Ubisoft annonce avoir écoulé plus d'exemplaires d'Assassin’s Creed Valhalla en première semaine de vente que n’importe quel autre jeu Assassin’s Creed sur la même période.

Sans avoir accès à des chiffres concrets, et ce malgré la précision “des ventes records sur l’Ubisoft Store” dans un communiqué de presse, l’éditeur français assure que Assassin’s Creed Valhalla a réalisé le meilleur lancement de toute l’histoire de la série, notamment grâce à l’arrivée des nouvelles consoles de Sony et Microsoft mais également grâce au PC qui a lui aussi explosé des records. Evidemment, le nombre de joueurs actifs a doublé par rapport au précédent épisode qui se déroulait en Grèce Antique. Pour l’anecdote, les joueurs ont déjà parcouru plus de 4 millions de km, construit plus de 55 millions de bâtiments dans leur colonie, remporté plus de 3,5 millions de parties de dés Orlog ou encore gagné 1,8 millions de jeux à boire.

Just a peaceful walk 😌 pic.twitter.com/H5dByCMxs2 — Ubisoft (@Ubisoft) November 13, 2020

“Nous sommes extrêmement touchés par l’accueil enthousiaste des joueurs et nous voulons les remercier pour leur soutien incroyable. Développer ce jeu dans les conditions sanitaires actuelles fut pour nos équipes un véritable tour de force et il est très gratifiant de voir les joueurs l’apprécier autant“, déclare Julien Laferrière, producteur d’Assassin’s Creed Valhalla. “Mais ce n’est que le début, car nous prévoyons beaucoup de nouveaux contenus pour le jeu qui permettront aux joueurs de poursuivre durablement leur voyage au cœur de l’époque viking.”

Yves Guillemot se délecte du succès d’Assassin’s Creed Valhalla

“Nous sommes honorés de l’accueil des joueurs et extrêmement fiers de ce que nos équipes ont accompli avec Assassin’s Creed Valhalla, qui s’appuie sur le succès incroyable de ses prédécesseurs“, déclare Yves Guillemot, PDG d’Ubisoft. “Dans le contexte du COVID-19, expédier le dernier opus sur pas moins de sept plateformes est une performance incroyable pour toutes les équipes impliquées dans le monde. Nous sommes ravis d’accueillir les joueurs sur Xbox Series X, Xbox Series S et PS5 avec un jeu qui libère la puissance du nouveau matériel pour la next-gen.”

Assassin’s Creed Valhalla est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC via l’Epic Games Store et l’Ubisoft Store, ainsi que sur Google Stadia, Amazon Luna (uniquement aux USA) et Ubisoft+, le service d’abonnement d’Ubisoft.