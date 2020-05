Assassin’s Creed Valhalla : le directeur narratif Darby McDevitt n’a pas peur de la comparaison avec God of War

God of War de Santa Monica Studio n'exploite pas la mythologie nordique comme Assassin's Creed Valhalla.

Si Assassin’s Creed Valhalla et God of War explorent la même thématique et que l’on peut y voir une certaine ressemblance, Darby McDevitt assure que les deux productions seront différentes : “God of War est génial – oui, j’y ai joué. Il est fantastique. Je ne dirais pas que nous sommes trop inquiets, parce que la plupart des jeux, lorsqu’ils touchent à ce sujet, lorgnent en fait très fortement vers la mythologie. C’est donc un principe frontal. Vous jouez à God of War pour pouvoir frapper Baldur au visage, rencontrer tous ces personnages et voyager dans des environnements fantastiques. Très peu de jeux traitent réellement l’expérience des Vikings nordiques de manière historique. Je pense que l’envie est de toujours se diriger immédiatement vers des éléments de la mythologie, mais nous voulons vraiment que vous vous sentiez comme si vous viviez dans l’Angleterre du Moyen Âge, que vous exploriez les ruines romaines laissées 400 à 500 ans plus tôt par les Romains et les restes des tribus britanniques avant cela, et même les païens saxons avant qu’ils ne se convertissent tous au christianisme.”

D’ailleurs, Cory Barlog, directeur du jeu chez Santa Monica Studio, va lui aussi dans ce sens : “Personne ne devrait s’inquiéter. Les mythes existent depuis longtemps et persisteront à travers les âges, offrant à d’innombrables créateurs un puits profond pour y piocher – à condition qu’ils soient prêts à sacrifier un œil pour le savoir. Je suis très impatient de jouer à Assassin’s Creed Valhalla quand il sortira.”

Pourquoi une femme dans Assassin’s Creed Valhalla ?

Thierry Noël, historien et conseiller de l’unité de recherche éditoriale d’Ubisoft Montréal, s’explique sur le choix de proposer une femme (incarnée par la comédienne Cecilie Stenspil, alors que la version homme sera incarnée par Magnus Bruun de The Last Kingdom) dans le nouveau Assassin’s Creed se déroulant à l’époque des vikings alors que c’est une population qui est globalement toujours représentée par des mâles puissants et féroces : “Les sources archéologiques sont très débattues sur cette question spécifique. Mais le fait est, et je pense que c’est ce qui est vraiment important, que cela faisait partie de leur conception du monde. Les sagas et les mythes de la société nordique regorgent de personnages féminins et de guerrières coriaces. Cela faisait partie de leur idée du monde, que les femmes et les hommes sont tout aussi formidables au combat, et c’est quelque chose qu’Assassin’s Creed Valhalla reflétera.”

Un trailer pour Assassin’s Creed Valhalla

Assassin’s Creed Valhalla est prévu pour la fin d’année sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One et PC.