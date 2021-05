Assassin’s Creed Valhalla : La Colère des Druides, la première extension narrative majeure

Développée par Ubisoft Bordeaux, cette nouvelle aventure va faire voyager les joueurs vers la verte Eirin à la demande de Barid, le cousin lointain d’Eivor. Ils seront amenés à rencontrer le Haut-Roi d’Irlande, Flann Sinna, pour unir les factions en guerre : “L’Irlande celtique, intrigante et ténébreuse, constitue une toute nouvelle région du jeu à explorer et comprend trois provinces ainsi que la ville de Dublin. Des sites historiques irlandais célèbres tels que la chaussée des Géants, la colline de Tara, la digue du Porc noir, Ben Bulben et plus encore seront présents.”

