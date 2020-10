Assassin’s Creed : une série télévisée est officialisée par Netflix et Ubisoft

Le géant du streaming Netflix va adapter l'univers de la licence Assassin's Creed dans une série live-action.

Si le producteur Adi Shankar (Castlevania, Devil May Cry, Hyper Light Drifter) travaille depuis quelques années sur une série d’animation basée sur Assassin’s Creed pour la plateforme américaine Netflix, le leader de la SVOD (vidéo à la demande par abonnement) va également développer une série live-action avec Jason Altman, responsable du département Film & Television de l’éditeur français Ubisoft, et Danielle Kreinik, directrice du développement télévisuel chez Ubisoft comme producteurs exécutifs. Un showrunner expérimenté est en cours de recrutement.

Le partenariat entre Ubisoft et Netflix concerne la création d’un univers TV autour d’Assassin’s Creed avec du contenu live-action et de l’animation.

Les Assassins affronteront les Templiers sur le petit écran

“Depuis plus de 10 ans, des millions de fans à travers le monde ont contribué à faire de la marque Assassin’s Creed une franchise iconique“, a déclaré Jason Altman dans un communiqué de presse. “Nous sommes ravis de créer une série Assassin’s Creed avec Netflix et nous sommes impatients de développer la prochaine saga dans l’univers Assassin’s Creed.”

Peter Friedlander, vice-président et responsable des séries originales chez Netflix, a ajouté : “Nous sommes ravis de nous associer à Ubisoft et de donner vie à la riche histoire à plusieurs niveaux qui fait le succès d’Assassin’s Creed. Avec ses univers historiques à couper le souffle et son attrait mondial massif en tant que l’une des franchises de jeux vidéo les plus vendues de tous les temps, nous nous engageons à créer avec soin des divertissements épiques et palpitants basés sur cette propriété intellectuelle distincte et à offrir une plongée plus profonde aux fans et à nos membres du monde entier.“