Assassin’s Creed Stories : la licence d’Ubisoft s’ouvre à de nouvelles formes de médias

Ubisoft dévoile les trois nouveaux labels qui vont enrichir l'univers littéraire d'Assassin's Creed.

De multiples collaborations avec des éditeurs de renom, des auteurs et des illustrateurs talentueux vont permettre d’étendre l’univers d’Assassin’s Creed. Ainsi, les maisons d’édition Aconyte Books, Editis et Starfish vont développer des romans originaux en anglais, français et chinois, Glénat publiera en France des bandes dessinées, Dark Horse Comics a sorti une mini-série de comics Assassin’s Creed en anglais et ULAB a développé des manhuas. Enfin, la plateforme de distributions de contenus audio chinoise Ximalaya est sur le point de lancer son premier podcast narratif Assassin’s Creed et le studio coréen Redice produira quant à lui le tout premier webtoon Assassin’s Creed.

Keep your eyes peeled and your ears open… you haven't seen the last of our universe. 📚 #AssassinsCreed — Assassin's Creed (@assassinscreed) April 21, 2021

“Avec une licence aussi riche qu’Assassin’s Creed, de nombreux créateurs sont ravis d’offrir leur propre vision de la franchise“, explique Aymar Azaïzia, directeur transmedia chez Ubisoft Montréal. “C’est une formidable opportunité créative que de publier une œuvre pertinente réalisée par des auteurs ou des illustrateurs reconnus dans leur domaine“. “Nous sommes tous des consommateurs d’histoires. Avec cette vision globale, nous cherchons à proposer à nos fans de nouveaux contenus dans des formats qu’ils connaissent, avec des histoires ancrées dans leur culture“, ajoute Étienne Bouvier, responsable des contenus chez Ubisoft.

