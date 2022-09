Assassin’s Creed Mirage : un retour aux origines avec une aventure narrative

De voleur à la tire habile à Maître Assassin raffiné, Basim Ibn Ishaq va arpenter les rues animées de Bagdad au 9ème siècle à la recherche de réponses et de justice

A l’origine du contenu additionnel La Colère des Druides pour Assassin’s Creed Valhalla, Ubisoft Bordeaux s’est vu confier le développement d’Assassin’s Creed Mirage, un nouvel opus qui va proposer une approche moderne des fonctionnalités et du gameplay qui ont défini la licence Assassin’s Creed depuis plus de dix ans. A travers une expérience d’action-aventure à la narration soignée, les joueurs vont pouvoir découvrir l’histoire de Basim Ibn Ishaq dans une ville de Bagdad dense et vivante, divisée en quatre quartiers aux caractères uniques. Hanté par des visions cauchemardesques liées à un passé mystérieux, son sort va prendre une tournure qu’il n’aurait jamais imaginée alors qu’il devient un tueur redoutable.

Assassin's Creed Mirage, coming 2023. Become the most versatile and resourceful Assassin in franchise history.https://t.co/7qsSAyKbi0#AssassinsCreed pic.twitter.com/ARcwVLSCCk — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 10, 2022

Stéphane Boudon, senior content director sur Assassin’s Creed Mirage chez Ubisoft Bordeaux, déclare :

Pour le 15ème anniversaire de la franchise, nous avions à cœur d’offrir quelque chose de spécial aux joueurs et à notre communauté. Nous souhaitons proposer aux joueurs une version modernisée de l’expérience de jeu emblématique d’Assassin’s Creed ainsi qu’une plongée au cœur des rituels et des principes de “Ceux que l’on ne voit pas”, ce qui, nous en sommes convaincus, devrait enthousiasmer nos fans de longue date comme les nouveaux.

Assassin’s Creed Mirage et ses différentes éditions

Assassin’s Creed Mirage – Édition Standard

Jeu de base

Bonus précommande : la quête “Les Quarante Voleurs” qui se focalise sur les mystères de la grotte légendaire d’Ali Baba

Assassin’s Creed Mirage – Édition Deluxe

Jeu de base

Pack Deluxe : tenue, apparence d’aigle, apparence de monture, armes et autres éléments cosmétiques inspirés de Prince of Persia

Bonus précommande : la quête “Les Quarante Voleurs” qui se focalise sur les mystères de la grotte légendaire d’Ali Baba

Assassin’s Creed Mirage – Coffret Collector

Jeu de base

Une figurine haut de gamme de Basim, 32 cm de haut

Une réplique de la broche de Basim

Un steelbook unique avec un design choisi par les fans d’Assassin’s Creed

Le mini-artbook The Art of Assassin’s Creed Mirage (physique et numérique)

Une carte de Bagdad

La bande originale (physique et numérique) composée par Brendan Angelides

Pack Deluxe : tenue, apparence d’aigle, apparence de monture, armes et autres éléments cosmétiques inspirés de Prince of Persia

Bonus précommande : la quête “Les Quarante Voleurs” qui se focalise sur les mystères de la grotte légendaire d’Ali Baba

Un trailer pour Assassin’s Creed Mirage

Par l’intermédiaire de son mentor Roshan, Basim Ibn Ishaq sera amené à rejoindre “Ceux que l’on ne voit pas” dans leur forteresse d’Alamut, le lieu de rassemblement légendaire des Assassins qui a posé les fondations du Crédo.

Assassin’s Creed Mirage sortira l’année prochaine sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Amazon Luna, PC via l’Epic Games Store et l’Ubisoft Store ainsi que le service d’abonnement Ubisoft+.