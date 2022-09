Assassin’s Creed Mirage : Ubisoft dévoile un artwork avec Basim Ibn Ishaq

Le nouvel opus de la franchise Assassin's Creed de l'éditeur français Ubisoft se nomme Assassin's Creed Mirage.

Si les premières informations officielles concernant Assassin’s Creed Mirage (nom de code : Rift) seront dévoilées le 10 septembre prochain dans le cadre de la conférence numérique Ubisoft Forward, le youtubeur “j0nathan” a comme très souvent devancé la communication d’Ubisoft. Cela s’est d’ailleurs poursuivi avec une fuite de visuel en provenance de l’Ubisoft Store ainsi que des confirmations et précisions de Jason Schreier, ancien visage phare de Kotaku et journaliste chez Bloomberg.

Assassin's Creed Mirage is the next Assassin's Creed game. We can't wait to tell you more on September 10 at Ubisoft Forward: 9PM CEST | 12PM PT. #AssassinsCreed pic.twitter.com/92LoEcrrWs — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 1, 2022

Assassin’s Creed Mirage dans l’Orient médiéval

Développé à l’origine comme une extension d’Assassin’s Creed Valhalla, Assassin’s Creed Mirage devrait se dérouler entre 860 et 870 à Bagdad, pendant l’Anarchie à Samarra, une période durant laquelle le califat abbasside est marqué par une instabilité interne extrême et par la succession violente de quatre califes, et se concentrera sur le personnage Basim Ibn Ishaq dans sa jeunesse en tant que voleur jusqu’à ce qu’il arrive chez Ceux Qu’on Ne Voit Pas, l’ancêtre de la Confrérie des assassins.

Bagdad sera divisée en quatre zones (chacune avec un boss). Il y aura autour du désert, des oasis et des rivières. Il était également question d’explorer plusieurs villes, mais cela a finalement été démenti, notamment à cause d’une mauvais traduction. Assassin’s Creed Mirage sera un retour aux sources, avec une forte inspiration du premier Assassin’s Creed. Plusieurs éléments RPG ont été supprimés, comme les choix de dialogue, le choix du sexe et le système de niveaux. Le gameplay sera légèrement différent de celui d’AC Valhalla, moins sauvage et avec de nouvelles animations. Basim pourra utiliser la dague à corde (aucun rapport avec celle de Connor Kenway ou de son vrai nom Ratonhnhaké:ton) pour éliminer ses adversaires comme dans le combat final face à Eivor dans AC Valhalla. Enfin, la vision d’aigle va également faire son retour, tout comme le “drone oiseau”.

Assassin’s Creed Mirage sortira au printemps 2023

La sortie d’Assassin’s Creed Mirage est prévue pour le printemps 2023, entre avril et juin. Dans le jeu, il y aura des “Visions de Loki ” pour savoir comment Loki s’est manifesté dans le corps de Basim et l’a consumé. Pour mémoire, Loki explique dans Assassin’s Creed Valhalla qu’il a introduit son code génétique dans les gènes de l’humanité pour éviter la Grande Catastrophe qui risquait de détruire la Première Civilisation (les “Isus”) et pour retrouver son amante Aletheia, dont la conscience était préservée dans le Bâton d’Hermès Trismégiste. A l’exception d’une petite scène où nous voyons Basim entrer dans l’Animus, Assassin’s Creed Mirage ne proposera aucune séquence in-game dans la présent, mais cela pourrait changer d’ici la fin du développement.

Un remake d’Assassins Creed pour accompagner Assassin’s Creed Mirage

Ubisoft prépare secrètement le remake d’AC1 basé sur le travail d’AC Mirage. Ils réutiliseront une grande partie des assets. Le remake d’AC1 a pour but d’être intégré dans le season pass d’Assassin’s Creed Mirage qui inclura également le DLC de Constantinople, The Forty Thieves Quest ou La Quête des Quarante Voleurs, lorsque Basim rencontre Sigurd Styrbjornson, le frère d’Eivor Varinsdóttir. Il arrivera plusieurs mois après la sortie d’AC Mirage.