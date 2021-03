Assassin’s Creed : le directeur narratif Darby McDevitt quitte Ubisoft Montréal

Darby McDevitt se détache de la licence Assassin's Creed.

Impliqué dans l’écriture des scénarios de Bloodlines, Discovery, Revelations, Black Flag, Unity et Valhalla ainsi que le court-métrage d’animation Embers, Darby McDevitt est un nom important de l’équipe narrative d’Assassin’s Creed chez Ubisoft Montréal. Mais toutes les bonnes choses ont une fin puisque ce dernier a annoncé son départ vers une destination encore inconnue pour le moment : “Après une décennie de travail avec des personnes brillantes, de création d’histoires et de personnages pour une série incroyable, et d’interaction avec nos merveilleux fans, j’ai décidé de me lancer dans une nouvelle aventure… Un grand merci à tous les fans et créateurs de contenu qui ont soutenu et développé notre travail au fil des ans. Merci pour votre aimable attention ! Vous avez mon plus profond respect et mon admiration. Cela a été l’honneur de toute une vie d’apprendre à connaître tant d’entre vous.”

Darby McDevitt : la fin d’une aventure avec Assassin’s Creed

Ubisoft a bien évidemment rendu hommage à l’un des artisans du lore d’Assassin’s Creed : “Merci Darby McDevitt pour ton immense contribution à la marque. Les histoires et les personnages que tu as créé seront toujours chéris par la communauté. Que les vents soufflent en ta faveur lors de ton prochain voyage !”

Le prochain chapitre de la carrière de Darby McDevitt pourrait s’ouvrir chez Haven Entertainment Studios, une structure indépendante lancée par Jade Raymond avec l’aide financière de Sony Interactive Entertainment pour travailler sur une licence originale exclusivement destinée à la PS5.