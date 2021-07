Assassin’s Creed : le directeur artistique Raphael Lacoste rejoint Haven Entertainment Studios

Ubisoft Montréal perd un nouvel élément important de l'équipe de développement dédiée à la licence Assassin's Creed.

Si le directeur narratif Darby McDevitt, désormais chez iLLOGIKA Studios, et le game director Eric Baptizat, désormais chez Motive Studios (filiale d’Eletronic Arts), avaient choisi de quitter Ubisoft Montréal pour se renouveler et travailler sur une nouvelle licence, le directeur artistique Raphael Lacoste a décidé de faire de même : “Ce n’est pas sans émotions que je dois vous annoncer qu’après 8 assassins, 16 ans chez Ubisoft, j’ai décidé de mettre les voiles vers de nouvelles aventures et de nouveaux défis. Je tiens à remercier du fond du cœur notre merveilleuse communauté et les incroyables talents avec lesquels j’ai eu la chance de collaborer, au cours de ces incroyables années. Merci aussi à vous, Ubisoft, pour votre confiance et les projets fantastiques que nous avons réalisés ensemble ! Au revoir pour le moment, ces années resteront inoubliables. Ubisoft a été une belle maison pour moi pendant 16 ans, et j’en suis très touché, la confiance qu’ils m’ont donnée ainsi que les opportunités, mais il était temps de faire un autre saut de la foi.”

Haven Entertainment Studios recrute Raphael Lacoste

Jade Raymond est bien décidée à rapatrier ses anciens collègues de travail dans son studio indépendant financé par Sony Interactive Entertainment et Raphael Lacoste ne déroge pas à la règle : “Je suis ravi d’annoncer que j’ai rejoint Haven en tant que directeur artistique ! L’une des meilleures expériences de ma carrière a été la création d’AC1. Le fait d’être plus impliqué dans le concept art et de travailler avec une grande partie de la même équipe pour créer une nouvelle propriété intellectuelle originale est une source d’inspiration et d’excitation.”

Ce dernier a travaillé sur Assassin’s Creed, Assassin’s Creed Revelations, Assassin’s Creed III, Assassin’s Creed IV Black Flag, Assassin’s Creed Rogue, Assassin’s Creed Syndicate, Assassin’s Creed Origins et Assassin’s Creed Valhalla.