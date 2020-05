Assassin’s Creed Discovery Tour : le musée interactif et vivant d’Ubisoft est offert aux joueurs

Les Discovery Tour en Grèce antique et en Égypte ancienne de la licence Assassin's Creed peuvent être récupérés sans frais sur PC via le service Uplay de l'éditeur français.

Jusqu’au 21 mai prochain sur Uplay (exclusivement sur PC), les joueurs mais également les parents ou encore les professeurs (des textes historiques et diverses autres ressources sont fournis sur demande) peuvent télécharger gratuitement l’Assassin’s Creed Discovery Tour d’Ubisoft, une nouvelle méthode très enrichissante d’apprentissage de l’Histoire.

Discovery Tour : Ancient Greece, les joueurs peuvent redécouvrir le monde de la Grèce antique en voyageant dans 29 régions à la découverte de la philosophie antique, de célèbres villes, des coutumes de la vie quotidienne de l’époque, ou bien encore en apprendre davantage sur les guerres et les mythes

Discovery Tour : Ancient Egypt, les joueurs peuvent redécouvrir le monde de l’Egypte de Ptolémée grâce à des visites guidées, réalisées par des historiens et des égyptologues, qui ont pour thème la culture antique et les traditions de l’époque

Ubisoft soutient l’apprentissage à la maison en mettant à disposition gratuitement le Discovery Tour d’Assassin’s Creed

“Dans le contexte actuel des millions d’enfants connaissent un véritable bouleversement dans leur façon d’étudier, les professeurs sont contraints d’adapter leurs leçons aux outils digitaux et de nombreuses personnes sont en quête de nouveaux moyens d’apprentissage. Nous sommes donc très fiers des Discovery Tours et de leur capacité à rendre l’Histoire accessible, immersive et fun“, déclare Etienne Allonier, le brand director d’Assassin’s Creed.