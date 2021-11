Assassin’s Creed : Darby McDevitt fait son retour chez Ubisoft

Darby McDevitt retourne chez Ubisoft pour travailler sur la licence Assassin's Creed.

Pendant plus d’une décennie au sein d’Ubisoft Montréal, Darby McDevitt a créé les histoires et les dialogues des jeux Assassin’s Creed (Revelations, Black Flag, Unity, Origins et Valhalla). A la recherche d’une nouvelle aventure dans l’industrie vidéoludique, il avait décidé de quitter la société d’Yves Guillemot en mars dernier comme d’autres développeurs phares qui ont pris le chemin de Haven Entertainment Studios, la nouvelle structure de Jade Raymond.

Exclusive: Assassin’s Creed’s lead writer Darby McDevitt has returned to Ubisoft, the company has confirmed to VGC.https://t.co/xVfpaWsEKD pic.twitter.com/b3ORucunid — VGC (@VGC_News) November 12, 2021

Cependant, après avoir travaillé pendant sept mois sur A Quiet Place chez le développeur montréalais Illogika, Darby McDevitt revient là où tout a commencé pour lui : “Oui, je suis de retour chez Ubisoft ! Lorsque j’ai réfléchi à ma carrière au cours de l’année écoulée, je me suis concentré sur mon désir d’explorer de nouvelles idées et des frontières inconnues. À ma grande joie, cela se traduit par mon retour sur AC. Je suis impatient de poursuivre mon voyage (…) D’un point de vue personnel, je n’ai jamais été aussi excité par les endroits où nous allons et par les histoires que je vais pouvoir raconter avec cette équipe.”

Le futur d’Assassin’s Creed selon Ubisoft

Le prochain projet majeur autour de la licence Assassin’s Creed est une plateforme qui évoluera au fil du temps sous la forme d’un service en direct, qui ne sera pas free-to-play, sous le nom de code Assassin’s Creed Infinity. Il s’agira d’une collaboration inter-studios. Jonathan Dumont (Assassin’s Creed Odyssey) et Clint Hocking (Watch Dogs Legion) se partageant la direction créative, supervisant leurs équipes respectives chez Ubisoft Québec et Ubisoft Montréal.

“Plutôt que de continuer à passer le relais d’un jeu à l’autre, nous croyons profondément qu’il s’agit d’une opportunité pour l’une des franchises les plus appréciées d’Ubisoft d’évoluer d’une manière plus intégrée et collaborative“, a déclaré Ubisoft. “Plus important encore, Assassin’s Creed a toujours été développé par des équipes multiculturelles aux origines et perspectives diverses qui ont influencé la représentation de ses personnages, de ses lieux et de ses cultures. Bien que nous sachions qu’il est toujours possible de s’améliorer, nous pensons que cette nouvelle structure nous permet de garantir que la diversité et la représentation au sein de nos équipes continuent de croître et de correspondre à celles de nos joueurs.“