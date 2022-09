Assassin’s Creed Codename RED : la conquête du Japon féodal avec un shinobi

Assassin's Creed Codename RED sera la prochaine évolution du RPG en monde ouvert de la licence Assassin's Creed d'Ubisoft et emmènera les joueurs dans le Japon féodal.

Marc-Alexis Côté, producteur exécutif de la licence Assassin’s Creed chez Ubisoft, dévoile les premières informations concernant Assassin’s Creed Codename RED, le futur “concurrent” de Ghost of Tsushima (exclusivité PlayStation) :

RED est un nom de code. C’est notre prochain titre phare premium et l’avenir de nos jeux RPG en monde ouvert sur Assassin’s Creed. Il est développé par Ubisoft Québec, le studio derrière Assassin’s Creed Odyssey, sous la direction créative de Jonathan Dumont. Il va permettre aux joueurs d’explorer l’un de leurs cadres les plus attendus de la franchise, le Japon féodal, et ils vivront un fantasme de shinobi très puissant.

Un teaser pour Assassin’s Creed Codename RED

Assassin’s Creed Codename RED sortira après Assassin’s Creed Mirage qui est attendu pour 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Amazon Luna, PC via l’Epic Games Store et l’Ubisoft Store ainsi que le service d’abonnement Ubisoft+.