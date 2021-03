Ashborne Games, le studio tchèque de THQ Nordic

Composé de développeurs vétérans qui ont déjà travaillé sur des jeux de qualité tels que la franchise Mafia, la licence ArmA : Armed Assault ou encore la trilogie UFO (Aftermath, Aftershock et Afterlight), Ashborne Games basé en République tchèque se concentre désormais sur la mise en place des bases d’une création originale avec des composantes RPG et stratégie tout en soutenant le simulateur de vol d’hélicoptère de guerre Comanche.

Today we have an exciting piece of news for you: @AshborneGames is now an official member of the THQ Nordic family!

While working on a new, unannounced IP, they will also be supporting Comanche in its early access phase.#Welcome #AshborneGames #THQNordic pic.twitter.com/kQA109obnE

— THQ Nordic (@THQNordic) March 23, 2021