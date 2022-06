As Dusk Falls : un drame interactif proche du roman graphique

En développement depuis huit ans, le premier jeu du studio Interior/Night est un récit sans compromis traitant de la famille, de la résilience et du sacrifice.

A travers une histoire cinématographie inspirée par des séries télévisées de renom, As Dusk Falls propose de suivre le destin croisé de deux familles tentant de survivre, de protéger leurs proches et de faire face aux défis qui découlent des erreurs des générations passées : “Vous aurez entre les mains les vies d’êtres humains loin d’être parfaits mais auxquels l’on peut s’identifier, ce qui vous poussera à faire preuve d’empathie quant à leurs problèmes et leurs envies. Tout commence en 1998 avec un braquage qui tourne mal dans une petite ville de l’Arizona. Vous devrez faire des choix qui auront un impact significatif sur la vie des personnages se déroulant sur plusieurs décennies. Recommencez l’histoire autant que vous le voudrez pour découvrir des conclusions très différentes pour les personnages et comprendre les nuances derrière chaque décision.”

Walker et Holt, deux familles différentes

Les Walker sont une famille aimante avec leur lot de problèmes, qui se rend dans le Missouri pour prendre un nouveau départ

Les Holt viennent d’une petite ville de l’Arizona où ils doivent faire face à des dettes écrasantes et à une réputation de fauteur de troubles

Lorsque leurs chemins se croisent dans un motel isolé au bord de la route, les Walker et les Holt se retrouvent dans les camps opposés d’une lutte qui va remettre en question tout ce qu’ils apprécient.

Un trailer pour As Dusk Falls

As Dusk Falls sortira le 19 juillet prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Il sera également disponible via le Xbox Game Pass et le Xbox Cloud Gaming dès son lancement. Jouable en solo ou en coopération jusqu’à 8 joueurs, en local, en ligne, ou en mélangeant les deux. L’application compagnon sur mobiles et tablettes permettra de voter pour ou contre ses amis.