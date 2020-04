Artifact : un mode solo pour la nouvelle version du JCC de Valve

Le jeu de cartes Artifact proposera une campagne solo avec un tutoriel pour les nouveaux joueurs.

Malgré le coronavirus, les équipes de l’éditeur américain Valve ne chôment pas et continuent de travailler activement sur la refonte d’Artifact, et ce même à distance. Si de nombreux points vont être corrigés comme son système économique et les règles (initiative, mana, nouvelles valeurs, armure, faiblesse, extension/siège), plusieurs nouveautés vont aussi essayer d’appâter les joueurs. Parmi elles, il faudra compter sur un mode solo avec un véritable scénario : “Beaucoup d’entre vous ont vu en Artifact un conteur potentiel d’histoires tirées du monde de Dota, et ont adoré ce que nous avons déjà fait avec les bandes dessinées et les textes narratifs. Nous redoublons d’efforts à ce sujet, et nous proposerons bientôt un mode de jeu en solo qui offrira à la fois un lieu d’apprentissage pour les nouveaux joueurs et une suite à l’histoire qui avait commencé avec Appel aux armes.”

Amélioration de la progression dans Artifact

D’ailleurs, que cela soit en solo ou avec des parties compétitives, les créateurs de la plateforme Steam veulent récompenser les joueurs d’une manière ou d’une autre : “En dehors d’une modification du gameplay, la demande qui revenait le plus souvent, c’était de proposer des systèmes de progression plus solides. Les joueurs voudraient être récompensés pour le temps passé sur le jeu et voudraient également que leur force compétitive soit mesurée de manière plus juste afin de voir leur progression. Nous aimerions que les joueurs puissent sentir qu’ils progressent dans le jeu en débloquant des cartes ou d’autres choses à collectionner au fur et à mesure, et sans devoir dépenser de l’argent, mais nous sommes encore en train de tester différents systèmes de récompenses. Pour les matchs compétitifs, nous travaillons sur un système de classement similaire à celui d’Underlords. Nous espérons ainsi proposer aux joueurs des objectifs à atteindre, un parcours clair pour y arriver et un moyen pertinent de vous mesurer aux autres joueurs. Nous nous penchons également sur les différentes façons dont nous pourrions connecter ces systèmes avec la solide structure de tournois propre à Artifact.”

Artifact, une nouvelle manière de débloquer des cartes

S’il ne sera désormais plus possible d’acheter ou de vendre des cartes, Valve a une solution pour les collectionneurs imparables : “Tous les joueurs peuvent débloquer des cartes, quel que soit le mode de jeu. Le rythme du jeu devrait être tel que les joueurs reçoivent avec enthousiasme des cartes sympas à jouer, mais ne se sentent pas submergés lorsqu’ils voient trop de nouvelles cartes parmi celles jouées par l’adversaire. Les joueurs qui découvrent le jeu, préfèrent le mode occasionnel, aiment apprendre en jouant plutôt qu’en lisant, ou apprécient simplement le sentiment de progression commenceraient dans le matchmaking général. Ils peuvent élargir leur réserve de cartes quand ils se retrouvent face à un adversaire avec un nombre similaire de cartes débloquées, ce qui leur permet d’apprendre dans un environnement contrôlé. Le draft de héros extrait même les héros d’un ensemble combiné de cartes que votre adversaire et vous avez débloquées afin de s’assurer que le jeu est équitable. Enfin, ces joueurs peuvent décider de passer au mode classé et aux tournois automatiques s’ils veulent découvrir un environnement plus compétitif. Les joueurs auront également la possibilité de tenter les tournois amicaux et personnalisés, où ils pourront établir leurs propres règles ou autoriser les ensembles de cartes qu’ils veulent. Tous les joueurs apprécieront certainement ces modes de jeu, mais les joueurs expérimentés peuvent les tester immédiatement.“