Arthur Malédiction : un improbable spin-off horrifique

L'univers de la licence Arthur et les Minimoys va revenir avec un film d'épouvante.

Les jeunes acteurs Mathieu Berger, Thalia Besson, Mikaël Halimi, Lola Andreoni, Yann Mendy, Jade Pedri, Vadim Agid, Marceau Ebersolt et Ludovic Berthillot seront au casting du long-métrage Arthur Malédiction : “Adolescent de 18 ans, Alex est un fan de la saga cinématographique fantastique Arthur et les Minimoys depuis son enfance. Pour son anniversaire, ses meilleurs amis lui font la surprise de l’emmener dans la maison abandonnée où les films ont été tournés. Aucun d’eux ne se doute alors qu’ils se dirigent vers un piège machiavélique et mortel. Ce qui était autrefois un rêve d’enfant va bientôt se transformer en véritable cauchemar…”

Un trailer pour Arthur Malédiction

Réalisé par Barthélémy Grossmann (Tôt ou tard, 13 m², J’marche pas en arrière) et écrit par Luc Besson (Lucy, Valerian and the City of a Thousand Planets, Anna), Arthur Malédiction sortira le 29 juin prochain au cinéma.