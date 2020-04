Artemis Fowl : le film de Kenneth Branagh ne sortira pas au cinéma, mais sur Disney+

Le long-métrage d'action-aventure mettant en scène Ferdia Shaw, Colin Farrell et Josh Gad devait sortir au cinéma au mois de mai, mais la fermeture des salles obscure pousse Disney a revoir son planning et sa plate-forme de distribution.

Destiné à un public jeune, Artemis Fowl est adapté de la saga éponyme de Eoin Colfer, publiée en France chez Gallimard Jeunesse. Au cinéma, le film est en projet depuis plusieurs années, mais c’est sous la houlette de Kenneth Branagh (Le crime de l’Orient-Express, Thor, Cendrillon) qu’il se concrétise finalement. Le réalisateur irlandais a choisit un casting composé de Colin Farrell et d’acteurs qui lui sont familier : Josh Gad (Olaf dans La Reine des neiges, La Belle et la Bête, Le crime de l’Orient-Express), Judi Dench (Skyfall, 007 Spectre, Le crime de l’Orient-Express), Nonso Anozie (Cendrillon) et Ferdia Shaw pour son premier rôle. Avec un budget de 100 millions de dollars, il fait parti des long-métrages les plus ambitieux de Disney diffusés cette année. Malheureusement pour le géant du divertissement, le retour sur investissement risque de ne pas être au rendez-vous, la firme ayant opté, poussé par la fermeture des cinémas pendant la crise du coronavirus, pour une diffusion sur sa plate-forme de SVOD.

Direction Disney+

Celle-ci sera lancée demain à 8h30 en France, après un léger report sur demande du gouvernement français qui craignait qu’avec ses concurrents elle entraîne une surcharge sur l’infrastructure d’Internet. Artemis Fowl devait sortir aux États-Unis le 29 mai 2020, mais ComingSoon révèle qu’il n’en sera rien. Le long-métrage sera finalement distribué uniquement sur Disney+. Une aubaine pour les abonnées qui voient le catalogue s’élargir avec l’offre la plus récente du distributeur.

Un film d’action-aventure

Le synopsis est le suivant : “Descendant d’une longue lignée de criminels, le jeune et richissime Artemis Fowl (Ferdia Shaw) – 12 ans et déjà doté d’une intelligence hors du commun – s’apprête à livrer un éprouvant combat contre le Peuple des Fées, des créatures puissantes et mystérieuses qui vivent dans un monde souterrain et qui pourraient bien être à l’origine de la disparition de son père 2 ans plus tôt. Pour mener sa lutte à bien, il devra faire appel à toute sa force et à son ingéniosité diabolique, quitte à prendre en otage le capitaine Holly Short (Lara McDonnell) – une elfe réputée pour sa bravoure – et l’échanger contre une rançon en or. Pour le nain gaffeur et kleptomane Mulch Diggums (Josh Gad) – qui va tout tenter pour venir en aide à Holly – et la commandante Root (Judi Dench), chef du F.A.R.F.A.DET (Forces Armées de Régulation et Fées Aériennes de DETection, le département de reconnaissance de la police des fées), la partie s’annonce plus que serrée…”

Artemis Fowl — Bande-annonce VO

Artemis Fowl — Bande-annonce VF