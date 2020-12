Arrowhead Game Studios officialise le développement d’un AAA next-gen

Le nouveau projet du studio suédois Arrowhead Game Studios est un jeu de tir coopératif à la troisième personne.

Sans doute édité par Sony Computer Entertainment comme Helldivers, ce nouveau TPS gardera l’humour satirique de la structure indépendante et proposera des “graphismes nouvelle génération” avec de la “coopération innovante”. L’équipe sera en contact en permanence avec la communauté pour modifier le jeu selon les retours. C’est d’ailleurs la cinquième production d’Arrowhead Game Studios et pour cela la société cherche actuellement à s’agrandir. Elle est composée dans l’immédiat de 65 développeurs.

“Nous sommes incroyablement enthousiastes à l’idée de créer une nouvelle expérience de coopération de nouvelle génération pour nos fans et notre communauté“, a déclaré Johan Pilestedt, directeur et PDG d’Arrowhead Game Studios. “Nous sommes à la recherche de développeurs talentueux pour nous rejoindre dans ce voyage et nous sommes impatients de partager plus de détails sur le projet à une date ultérieure.”

Helldivers en vidéo