Arrival donne un premier aperçu de sa première petite citadine électrique

Après un partenariat annoncé il y a quelques mois, Arrival donne aujourd’hui un premier aperçu de sa voiture électrique, The Arrival Car, pensée et conçue pour les trajets partagés avec l’aide de Uber. Très grand toit panoramique, siège avant pliable et espace pour les jambes des passagers plus important que dans une Rolls Royce, selon le fabricant, rien que ça. Présentation.

Arrival est un jeune constructeur qui fait régulièrement l’actualité alors qu’il progresse dans ses technologies électriques, qu’il s’agisse de vans, de bus ou de batteries. En plus de son siège à Londres, Arrival s’est étendu aux États-Unis, avec un siège à Charlotte ainsi qu’une usine de Van. La semaine dernière, nous apprenions que Arrival avait pour projet de construire une grande usine High Voltage Battery Module (HVBM) à 11,5 millions de dollars à Charlotte, là encore.

En mai dernier, la marque annonçait un nouveau partenariat avec Uber, pour concevoir et développer un véhicule électrique spécifiquement pour les trajets partagés, à destination surtout des marchés européens. Arrival expliquait alors inviter des chauffeurs Uber à participer au processus de design pour s’assurer que cette Arrival Car réponde à leurs besoins. Et aujourd’hui, nous avons un premier aperçu d’un prototype Alpha pleinement opérationnel.

Une citadine pensée et conçue pour les trajets partagés

C’est via un communiqué de presse Arrival a partagé toutes ces informations, avec une vidéo de présentation de presque cinq minutes mettant en avant deux chauffeurs Uber qui ont participé au design. Selon le constructeur, l’Arrival Car propose deux fois plus d’espace pour les jambes qu’un véhicule de même taille et il a été pensé pour encaisser de gros kilométrages. Arrival affirme qu’un tel véhicule utilisé par un chauffeur Uber, par exemple, parcourt entre 45 et 50 000 km par an, contre “seulement” 12 000 km pour un véhicule “normal”.

L’Arrival Car rejoint donc le Bus et le Van de la marque. Avec l’aide d’Uber et de ses chauffeurs, Arrival a donc pu mettre au point ce prototype Alpha en seulement six mois, notamment grâce à une nouvelle méthode de design. Tom Elvidge, cadre chez Arrival, expliquait notamment :

C’est une étape très importante pour Arrival et nous sommes heureux aujourd’hui de donner ce premier aperçu de l’Arrival Car. Ces six derniers mois, nous avons travaillé avec les chauffeurs Uber pour créer un véhicule répondant aux besoins de l’industrie et le rendre abordable, durable et agréable à l’oeil. Électrifier les trajets partagés jouera un rôle crucial dans la réduction des émissions des véhicules dans les villes du monde entier, offrant un système de transport durable et multi-modal aux communautés. Nous supportons les chauffeurs dans cette transition en développant le meilleur produit possible pour rehausser encore l’expérience, pour eux comme pour leurs passagers, tout en rendant l’air urbain plus propre.

Arrival a prévu de démarrer les tests de sa Car très bientôt et intègrera les retours dans sa phase de design Gamma pour créer la meilleure voiture possible pour les trajets partagés. À suivre !