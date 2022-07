Arrêtez d’utiliser le surligneur d’iOS pour cacher vos données personnelles dans vos photos

L'outil surligneur d'iOS permet de caviarder facilement et rapidement des informations personnelles sur une image. Mais ce n'est pas une technique à employer dans la mesure où celle-ci peut être réversible.

Vous ne devriez pas suivre au pied de la lettre tous les “conseils” TikTok que vous pouvez voir dans votre fil, mais cette astuce qui circule ces derniers temps vaut vraiment le coup : N’utilisez pas le surligneur d’iOS pour effacer des informations importantes sur des captures d’écran, photos ou autre.

Commen montré par le compte TikTok lifehack.america, d’autres utilisateurs iOS peuvent inverser certaines modifications apportées aux images. Par exemple, imaginons que vous utilisez l’outil surligneur dans l’application iOS Photos pour caviarder telle ou telle information. Un autre utilisateur peut ouvrir l’image dans Photos, modifier l’exposition et la brillance pour “annuler” l’effet de caviardage et voir ce qui était dissimulé. Ceci est possible parce que l’outil surligneur ne vient pas dessiner des pixels opaques directement sur l’image, mais change simplement la teinte et le noir des pixels qui sont déjà présents.

Bien que cette révélation viendra faire réfléchir les utilisateurs la prochaine fois qu’ils s’apprêtent à utiliser le surligneur pour bloquer un numéro de téléphone, un nom, un numéro de carte de crédit ou autre, cela n’empêche pour autant pas de dessiner sur les images pour garder certaines choses privées.

Comme certains utilisateurs le disent dans les commentaires de lifehack.america, cette astuce de la brillance et de l’exposition ne fonctionne que si l’information dessous est cachée avec une seule ligne de l’outil surligne. Plusieurs lignes seront plus probablement enclines à obscurcir ce que vous voulez cacher. Notez bien aussi que “plusieurs lignes” ne signifie pas de barbouiller n’importe comment – il faut dessiner des lignes de manière répétée en touchant l’écran, déplaçant votre doigt, le relevant, et recommencer encore et encore pour créer plusieurs lignes.

Comment dissimuler facilement des informations sensibles sur iPhone

Il y a plusieurs méthodes pour dissimuler ainsi de telles informations, comme l’outil rectangle de l’app Photos ou même de mettre dessus un emoji. Vous pouvez aussi rogner votre image dans Photos pour qu’aucune information personnelle n’apparaisse. Il y a aussi des applications tierces, comme MaskerAid ou Signal qui permettent de flouter ou dessiner directement sur une image – plutôt que sur de nouveaux calques – pour bloquer de manière sûre la vue de ce que vous voulez cacher. Et, bien sûr, vous pouvez aussi utiliser des outils comme Photoshop ou GIMP, rajouter ce que vous voulez sur les informations sensibles ou rogner l’image, puis enregistrer le tout en JPEG ou PNG pour fusionner les calques et empêcher quiconque de défaire vos modifications.

Quelque soit l’outil que vous utilisez, assurez-vous que les informations caviardées le sont bel et bien puisqu’il existe des outils permettant d’effacer le caviardage en lui-même. Ou alors, n’envoyez tout simplement pas d’image comprenant des données personnelles.