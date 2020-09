ARM rejoint Nvidia pour 40 milliards de dollars

Nvidia rachète ARM, la filiale britannique de SoftBank Group spécialisée dans les microprocesseurs.

Avec l’acquisition d’ARM (anciennement Advanced RISC Machines ou Acorn RISC Machine), géant mondial des microprocesseurs basé à Cambridge au Royaume-Uni, pour 40 milliards de dollars (33,7 milliards d’euros), Nvidia va devenir un mastodonte du secteur des semi-conducteurs. Cette nouvelle association réunit la principale plateforme informatique d’IA de Nvidia et le vaste écosystème d’ARM pour créer la première société informatique de l’ère de l’intelligence artificielle, accélérant l’innovation tout en s’étendant sur de grands marchés à forte croissance. En conservant entre 6,7 % et 8,1 % du capital à l’issue de l’opération, Softbank Group deviendra le plus gros actionnaire du fabricant américain de processeurs et puces graphiques. La transaction sera finalisée d’ici mars 2022, sous réserve de l’approbation des organismes de régulations européens, chinois et américains.

“L’IA est la force technologique la plus puissante de notre temps et a lancé une nouvelle vague d’informatique“, a déclaré Jensen Huang, fondateur et PDG de Nvidia. “Dans les années à venir, des trillions d’ordinateurs équipés d’une intelligence artificielle créeront un nouvel internet qui sera des milliers de fois plus grand que l’internet des personnes d’aujourd’hui. Notre combinaison va créer une société fabuleusement positionnée pour l’ère de l’IA. Simon Segars et son équipe à ARM ont construit une entreprise extraordinaire qui contribue à presque tous les marchés technologiques du monde. En unissant les capacités informatiques de Nvidia et le vaste écosystème de CPU d’ARM, nous pouvons faire progresser l’informatique du cloud, des smartphones, des PC, des voitures et de la robotique, pour atteindre l’OT et étendre l’informatique IA à tous les coins du globe. Cette combinaison présente d’énormes avantages pour les deux entreprises, nos clients et l’industrie. Pour ARM, cette combinaison va booster sa capacité de R&D et élargir son portefeuille de propriété intellectuelle grâce à la technologie de pointe de Nvidia en matière de GPU et d’IA. Le siège d’ARM restera à Cambridge. Nous nous développerons sur ce site magnifique et construirons un centre de recherche en IA de classe mondiale, soutenant les développements dans les domaines des soins de santé, des sciences de la vie, de la robotique, des voitures et autres. Et, pour attirer des chercheurs et des scientifiques du Royaume-Uni et du monde entier pour mener des travaux révolutionnaires, Nvidia construira un supercalculateur IA de pointe, alimenté par les CPU d’ARM. Nous allons créer un centre technologique de classe mondiale.”

Les raisons de la vente d’ARM à Nvidia

Le groupe japonais SoftBank avait acheté 100% d’ARM en 2016 pour environ 31 milliards de dollars, soit 26,1 milliards d’euros, et envisageait même de réintroduire progressivement l’entreprise anglaise en Bourse. Engagé néanmoins dans un immense programme de cession d’actifs depuis le mois de mars dernier, la solution la plus efficace pour racheter toutes ses actions en circulation et quitter la Bourse de Tokyo était de réaliser une vente colossale. Sur le long terme, la société souhaite devenir une société d’investissement qui mise sur des champions technologiques déjà cotés sur différents marchés boursiers.

“Nvidia est le partenaire parfait pour ARM“, a déclaré Masayoshi Son, président et directeur général de SoftBank. “Depuis l’acquisition d’ARM, nous avons honoré nos engagements et investi massivement dans les personnes, la technologie et la R&D, étendant ainsi l’entreprise à de nouveaux domaines à fort potentiel de croissance. L’union des forces avec un leader mondial de l’innovation technologique crée de nouvelles et passionnantes opportunités pour ARM. C’est une combinaison convaincante qui projette ARM, Cambridge et le Royaume-Uni à l’avant-garde de certaines des innovations technologiques les plus passionnantes de notre époque et c’est pourquoi SoftBank est enthousiaste à l’idée d’investir dans le succès à long terme d’Arm en tant qu’actionnaire principal de Nvidia. Nous sommes impatients de soutenir le succès continu de l’entreprise combinée.“