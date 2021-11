Arkane Studios Lyon : Dinga Bakaba prend les commandes et remplace Romuald Capron

Le game director Dinga Bakaba devient le nouveau directeur d'Arkane Studios Lyon, une filiale de Bethesda.

Dinga Bakaba travaille chez Arkane Studios Lyon depuis plus de dix ans après avoir fait ses armes chez Wizarbox et Playlogic. Il a débuté en tant que concepteur de systèmes et producteur associé sur Dishonored et ses DLC. Il est ensuite devenu concepteur principal de Dishonored 2 ainsi que du contenu additionnel Death of the Outsider au format standalone, avant de devenir game director et codirecteur créatif de Deathloop avec Sebastien Mitton.

Suite au départ du directeur général Romuald Capron (ancien membre d’Atari et cofondateur de KAWAII Studio) après plus de 16 ans de bons et loyaux services, Dinga Bakaba a naturellement repris ses fonctions avec l’ambition d’amener Arkane Studios Lyon toujours plus loin dans l’industrie vidéoludique, surtout avec l’aide de Microsoft et des Xbox Game Studios. Si cela date d’octobre dernier et que VGC avait déjà repéré ce mouvement, l’information est désormais officielle puisque l’intéressé le montre désormais sur son compte LinkedIn.

Romuald Capron, ex-Arkane Studios Lyon, rejoint PowerZ

PowerZ est une startup française crée par Emmanuel Fruend (à l’origine de Blade ainsi que Shadow, le service de cloud gaming) qui se spécialise dans la production de jeux éducatifs pour les enfants. Elle a d’ailleurs lancé une première itération de son jeu d’aventure en monde ouvert en février dernier via une bêta fermée sur PC (en route sur iPad et iPhone dans une avenir proche ainsi que sur Nintendo Switch en 2022 voire d’autres consoles), à laquelle 15.000 enfants ont participé. La société a également levé 8,3 millions de dollars en juillet 2021 pour financer ses efforts de développement.

La décision de Romuald Capron de quitter Arkane Studios Lyon ne s’est pas manifestée du jour au lendemain. C’est l’aboutissement de différents facteurs, et ce n’est pas une décision facile à prendre après si longtemps : “J’ai fait mon travail en aidant Arkane à grandir et à devenir ce qu’ils sont, et je pense que c’était le bon moment pour partir. C’était une longue période dans le même emploi, et beaucoup de pression et beaucoup de stress, bien sûr à gérer. Je gérais Arkane, l’entreprise et les projets globaux, et c’était beaucoup de pression parce que vous avez beaucoup d’investissements, de gros budgets et beaucoup de personnes à gérer. Je travaillais également à domicile en pleine crise du COVID, et je pense que c’était l’aube pour moi car j’ai pu passer plus de temps avec ma famille. Je voulais réfléchir à une nouvelle façon de travailler et je suis maintenant un peu plus libre. Honnêtement, la décision a été très difficile à prendre. Je ne voulais pas non plus partir au milieu d’un projet, c’est pourquoi j’ai attendu la sortie de Deathloop. Je suis très attaché au studio et je ne voulais pas les blesser d’une quelconque manière. Mon travail consistait à aider Arkane à grandir et à devenir ce qu’il est, et je pense que c’était le bon moment pour partir. J’ai eu 50 ans en juin, et c’est peut-être le moment de votre vie où vous vous dites ‘Bon, est-ce que je dois commencer quelque chose de nouveau ?’“