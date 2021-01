ArcX, un anneau connecté avec joystick pour le sport

Les objets connectés sont aujourd'hui légion. On en retrouve dans de très nombreuses catégories, et notamment, bien évidemment, dans le suivi de l'activité physique et/ou de la santé. En voici un qui sort de l'ordinaire.

Quand on fait du sport, on est souvent concentré, ou tout du moins occupé, sur ce que l’on fait. Que ce soit la respiration, le geste ou autre. Il n’y a pas de place pour le smartphone, celui-ci restant d’ailleurs le plus souvent dans son étui. Il peut cependant arriver que l’on ait besoin de consulter quelque chose rapidement. La manoeuvre peut être dangereuse pendant une session running ou une sortie à vélo. À moins que l’on ait un produit comme ArcX.

ArcX, un anneau connecté pensé pour laisser son smartphone à l’abri

Quand on court ou que l’on pédale, il n’y a rien de plus frustrant que de devoir s’arrêter pour consulter quoi que ce soit sur son smartphone. Répondre à un appel, changer de chanson, marquer le passage d’un tour, autant de distractions qui vous déconcentrent, qui vous empêchent de vous dépasser, de réaliser un record et qui peuvent être dangereuses. C’est précisément le problème que souhaite résoudre ArcX, un anneau en silicone équipé d’un petit joystick. L’idée étant de porter cet anneau et de laisser le smartphone ou autre dans son étui pendant toute la durée de votre séance.

pendant ses séances de sport

Le ArcX peut être placé à l’intérieur d’un étui. Ainsi, si vous optez pour une sortie à vélo ou une session en paddle, vous pourrez adapter l’étui et/ou la fixation. Cet appareil connecté s’utilise comme une télécommande pour une caméra d’action, un casque sans fil ou tout autre équipement Bluetooth. Son fabricant offre aussi une application iOS/Android dédiée permettant de définir des actions personnalisées pour une smartwatch ou une alerte d’urgence, par exemple.

ArcX a été fondée par Paul Blair, un ancien parachutiste britannique décoré avec plus de 20 ans de service. Notre homme a eu l’idée de cet anneau alors qu’il passait des vacances au ski avec un ami qui s’est blessé sur les pistes. Pendant tout le reste du séjour, il s’est retrouvé à jouer avec son téléphone pour écouter de la musique ou répondre au téléphone plutôt que de laisser sa trace dans la poudreuse. Et pour ne pas simplifier les choses, les écouteurs avec commande tactile se laissaient difficilement apprivoiser.

En termes de durabilité, l’entreprise affirme que l’anneau peut tenir 20 jours en veille et jusqu’à 5 jours sur une seule charge – charge qui ne prend qu’une heure -. L’appareil est aussi certifié IP67, résistant à l’eau et à la poussière, vous devriez pouvoir le porter quand vous nagez sans inquiétude. ArcX devrait être disponible en mai prochain au tarif public de 89 €.