Archetype Entertainment recrute Drew Karpyshyn, le scénariste de Mass Effect

Fondé par d'anciens développeurs de BioWare avec l'aide de Wizards of the Coast, le studio Archetype Entertainment est en train de produire une nouvelle licence de science-fiction.

Le renouveau de la saga Mass Effect pourrait bien passer par Archetype Entertainment. Avec déjà à sa tête des noms comme James Ohlen (directeur créatif sur Baldur’s Gate, Dragon Age : Origins et Star Wars : Knights of the Old Republic) et Chad Robertson (directeur de la technologie sur Mass Effect Andromeda et responsable des évènements live sur Anthem), la filiale spécialisée dans la création de jeux vidéo de l’éditeur américain Wizards of the Coast peut désormais compter sur le renfort de Drew Karpyshyn. Lead writer sur les premiers opus du space opera d’Electronic Arts, le scénariste avait quitté par deux fois l’éditeur américain suite à des différends créatifs.

Drew Karpyshyn rejoint Archetype Entertainment pour créer le successeur spirituelle de Mass Effect

Au sein d’Archetype Entertainment, Drew Karpyshyn sera impliqué en premier lieu dans l’histoire d’un nouveau jeu de rôle multiplateforme se déroulant dans un nouvel univers de science-fiction. Cette nouvelle étape dans sa carrière l’enthousiasme : “Je suis dans l’industrie du jeu vidéo depuis vingt ans maintenant. Quand j’ai commencé chez BioWare, tout était frais et excitant. C’était un travail de rêve où des personnes talentueuses travaillaient ensemble pour créer des jeux épiques. Mais au fur et à mesure que nous avons grandi et connu plus de succès, les choses ont changé. Nous sommes devenus plus corporatifs. Nous étions moins capables de faire ce que nous aimions et les équipes ont été poussées à créer des jeux basés sur des études de marché plutôt que sur nos instincts et nos passions créatives. Le travail de mes rêves est devenu un simple travail, et j’ai perdu l’émerveillement et l’excitation que j’avais autrefois. Mais avec Archetype Entertainment, ma passion a été ravivée. La sensation dans le studio me rappelle mes débuts chez BioWare, je peux sentir la magie dans l’air. Et même si je ne peux pas encore entrer dans les détails de ce sur quoi nous travaillons, nous générons déjà beaucoup d’allégresse dans l’industrie. Je sais que nous avons de grands défis à relever. Avec BioWare, j’ai fait partie d’un héritage qui durera toujours. Nous avons créé certains des RPG les plus appréciés de ces deux dernières décennies. Mais je crois vraiment qu’à Archetype Entertainment, nous avons le talent et la possibilité de faire quelque chose d’aussi incroyable ! Ce voyage ne fait que commencer, et je sais qu’il sera long et difficile. Mais pour la première fois depuis longtemps, j’ai hâte de reprendre ce chemin !”

Les ambitions du studio Archetype Entertainment

“Archetype Entertainment est une chance pour nous de créer le type de jeu de rôle auquel nous aimons jouer. Les jeux vidéo sont un support interactif unique. Ils nous permettent de donner au joueur des choix puissants qui ont des conséquences réelles sur le déroulement de l’histoire“, déclare James Ohlen, directeur de studio. “Les formidables opportunités et défis que nous avons avec la construction d’un nouveau studio de jeu de classe mondiale ne sont pas sous-estimés. Nous nous appuyons sur l’expérience et le talent de toute notre équipe pour créer ce que nous pensons être la prochaine génération de jeux de rôle acclamés et axés sur la narration“, rajoute Chad Robertson, general manager.