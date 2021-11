Arcane va suivre le parcours des deux sœurs Jinx et Vi

La série animée Arcane promet d'être une expérience unique aux fans de l’univers de League of Legends, mais également au grand public.

Prenant place dans la région utopique de Piltover et dans le monde souterrain opprimé de Zaun, la série animée Arcane suit les origines de Jinx et Vi, respectivement interprétées par Ella Purnell et Hailee Steinfeld, championnes emblématiques de League of Legends, alors qu’elles cherchent à se réunir. Le monde d’Arcane est envahi par un pouvoir obscur qui engendre la violence et le chaos, et menace de séparer les deux sœurs.

Experience #Arcane this Saturday and use #ArcaneWatchParty to join the conversation. Pre-show begins at 6:00 PM PT.https://t.co/6hA3UTvz6j — Arcane (@arcaneshow) November 2, 2021

Arcane est une première incursion pour Riot Games dans le domaine de la télévision. La série est développée et produite par Riot Games en partenariat avec le studio français Fortiche Productions. Si la plateforme de streaming Netflix a l’exclusivité sur de nombreux territoires, grâce à un accord entre Riot Games et Tencent, elle sera également diffusée sur Tencent Video en Chine.

Une ultime bande-annonce pour Arcane

Le dernier trailer se focalisant sur la série animée Arcane montre un monde et une maison divisés alors que plusieurs champions de League of Legends poursuivent leur but – soit dans les bas-fonds sombres et sinistres de Zaun, soit dans la brillante “Cité du progrès” de Piltover. Il donne également aperçu des origines des champions Jayce, Caitlyn, Jinx, Vi et bien d’autres encore.

La diffusion d’Arcane débutera sur Netflix le dimanche 7 novembre avec le Premier Acte, puis se poursuivra les samedis 13 et 20 novembre avec les Actes 2 et 3. Il faut s’attendre à chaque fois à visionner deux épisodes.

Riot Games dévoile la bande-son d’Arcane

Pour l’arrivée d’Arcane, Riot Games a rassemblé un incroyable groupe de musiciens pour développer la bande originale officielle de la série. En plus d’Imagine Dragons, de Bea Miller (déjà connue des fans pour sa participation sur le titre The Baddest de K/DA), à l’auteur-compositeur-interprète français Woodkid, en passant par Sting (la voix de The Police), Riot Games et Arcane s’entourent d’artistes talentueux pour créer un univers musical hors pair.

Agenda des artistes et sorties des pistes sur toutes les plateformes de streaming :

6 novembre

Playground – feat. Bea Miller

Our Love – feat. Curtis Harding, Jazmine Sullivan

Goodbye – feat. Ramsey

13 novembre

Dirty Little Animals – feat. Bones UK

Enemy – feat. Imagine Dragons & JID

Guns For Hire – feat. Woodkid

20 novembre