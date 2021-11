Arcane : une saison 2 est en cours de production

Riot Games et Netflix ont annoncé le renouvellement d'Arcane pour une deuxième saison lors de l'événement Undercity Nights.

La série animée Arcane de Fortiche Production a fait ses débuts il y a quelques semaines sur la plateforme de streaming Netflix et s’est permis de mettre fin au règne de Squid Game en devenant le show le plus populaire dans une trentaine de pays. Elle se déroule dans la région utopique des royaumes de League of Legends, Piltover, et dans l’underground opprimé de Zaun et suit les origines des sœurs et championnes Jinx et Vi qui cherchent à se réunir. Le monde d’Arcane est envahi par un pouvoir obscur qui engendre la violence et le chaos et menace de séparer les deux sœurs.

Ready yourselves, friends. Season 2 of Arcane is now in production. Where’s a Hexgate when you need one? pic.twitter.com/3aUeWuQ5Uu — Arcane (@arcaneshow) November 21, 2021

“Nous sommes très heureux de l’accueil positif réservé à la première saison d’Arcane et nous travaillons d’arrache-pied avec les magiciens de la création de Riot et de Fortiche pour mettre au point la deuxième saison“, ont déclaré les co-créateurs Christian Linke et Alex Yee (Riot Games).

Riot Games et ses débuts dans le monde des séries

Arcane est une première pour Riot Games, car c’est la première incursion du studio dans le domaine de la télévision. La série est développée et produite par Riot Games en partenariat avec Fortiche Productions. Grâce à l’accord entre Riot Games et Tencent, Arcane a été diffusé pour la première fois sur Tencent Video en Chine.