Arcane devient la première série en streaming à remporter un Emmy Award

La série animée Arcane, produite sur Netflix et basée sur la licence culte League of Legends de Riot Games, a remporté un Emmy Award du meilleur programme d’animation, devenant la première série en streaming à remporter une récompense dans cette catégorie. Elle devance d’autres séries bien connues, comme Bob’s Burgers, Rick and Morty, Les Simpson et What If… ? “C’est très important pour nous parce que nous venons du jeu vidéo. Ça a été extraordinaire de voir le monde adopter nos personnages et nos histoires”, expliquait Christian Link, co-créateur d’Arcane.

La série met en avant Ella Purnell (Jinx), Hailee Steinfeld (Vi) et Katie Leung (Caitlyn). Elle a été renouvelée pour une deuxième saison par Netflix l’hiver dernier, suggérant que la plateforme était prête à embrasser les productions à gros budget basées sur des jeux vidéo. La première saison a comptabilisé près e 4,2 millions d’heures de visionnage durant sa première semaine d’exploitation dans le top 10 de Netflix, la plaçant à la deuxième place des séries les plus regardées à ce moment. Elle a aussi reçu des avis très positifs tant de la part des critiques que du grand public.

Riot Games avait déjà travaillé avec le studio d’animation Fortiche à qui l’on doit Arcane, mais il a acquis une part plus importante de ce dernier en mars. Les eux entreprises avaient notamment travaillé à introduire Jinx dans League of Legends en 201 et prévoient de joindre leurs forces sur d’autres projets pas encore annoncés en plus d’Arcane. Aucun détail n’a cependant été divulgué.

De son côté, What If… ? n’est pas repartie les mains vides de cette soirée des Creative Arts Emmys. Chadwick Boseman a reçu une récompense à titre posthume pour son doublage sur la première saison. “Quelle merveilleuse coïncidence est-ce que celle-ci, l’une des dernières choses sur lesquelles il a travaillé consistait non seulement à revisiter un personnage si important pour lui… mais aussi en une exploration de quelque chose de nouveau, plongeant pleinement dans un nouveau possible futur”, déclarait sa femme Taylor Simone Ledward au moment de recevoir la récompense.