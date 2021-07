Arcadegeddon : le nouveau jeu multijoueur en coop d’IllFonic sur PS5 et PC

Le shooter à la troisième personne inspiré des jeux d'arcade propose un mélange de JcE et JcJ adapté à tous les styles.

Jouable en solo ou avec trois amis, Arcadegeddon du studio américain IllFonic est une expérience multijoueur coopérative en constante évolution qui mise sur l’exploration d’une multitude de biomes (un style et une atmosphère différents pour chacun, chaque aventure sera ainsi différente), la détente via des mini-jeux, les défis des gangs pour gagner des skins et tenter d’avoir une place dans le classement mondial, la recherche de coffres cachés et surtout l’affrontement de nombreux types d’ennemis et de boss (sept classes d’armes, 28 armes différentes, 25 hacks et huit capacités de Surge Gauntlet pour équiper les joueurs) : “Gilly est le propriétaire d’une salle d’arcade, qu’il essaie de sauver des griffes d’une mégacorporation anonyme. Pour ce faire, il combine tous les meilleurs jeux d’arcade existants pour créer un super jeu, mais malheureusement, la mégacorporation Fun Fun Co. pirate le jeu et y injecte un virus. Vous et vos amis devez sauver le jeu et la dernière salle d’arcade de la ville.”

Un trailer pour Arcadegeddon

Arcadegeddon sortira en 2022 sur PS5 et PC (Epic Games Store). Un accès anticipé est disponible pendant sept mois avec des mises à jour saisonnières planifiées chaque mois via le PlayStation Store et la boutique numérique d’Epic Games pour 19,99 euros.