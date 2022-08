ARC Raiders attendra finalement 2023

Les débuts d'Embark Studios dans l'industrie vidéoludique attendront l'année prochaine.

Le silence était total depuis la présentation d’ARC Raiders aux Game Awards 2021 en décembre dernier au point que l’annonce de son report pour 2023 n’est pas une surprise alors qu’une sortie était prévue pour le courant de cette année.

An update from the team: pic.twitter.com/0J3imUtZP4 — ARC Raiders (@ARCRaidersGame) August 8, 2022

Embark Studios, filiale de Nexon, déclare dans un communiqué :

ARC Raiders est un jeu ambitieux et nous allons utiliser ce temps supplémentaire pour élargir l’expérience et lui permettre d’atteindre son plein potentiel. Nous entrerons davantage dans les détails dès que nous commencerons à tester le jeu de façon plus approfondie avec les joueurs. L’enthousiasme suscité par ARC Raiders dès son annonce a été très encourageant pour nous, et nous apprécions vraiment votre soutien.

Un trailer pour ARC Raiders

Le TPS coopératif de science-fiction ARC Raiders sera free-to-play et disponible sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Epic Games Store/Steam/Nvidia GeForce Now).

Les joueurs devront se préparer à combattre d’impitoyables menaces mécanisées descendant du ciel dans ARC Raiders. Cela demande plus que de simplement pointer et tirer avec une arme, et plus qu’une personne essayant d’être un héros. C’est un jeu qui met en avant et récompense le travail d’équipe à chaque instant. Il faudra dépouiller les ennemis tombés au combat, fouiller les ruines du passé pour trouver des outils et des gadgets qui permettront de déjouer les ennemis ainsi que faire l’inattendu et improviser en utilisant la physique et l’environnement à son avantage. Enfin, il ne faut pas oublier que les joueurs doivent simplement… improviser pour survivre.