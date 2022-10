Arabie Saoudite : Savvy Games Group souhaite investir 37,8 milliards de dollars dans l’industrie vidéoludique

Un nouveau plan d'investissement dans le jeu vidéo pour l'Arabie Saoudite avec l'aide du Savvy Games Group.

D’ici les prochains mois, le Savvy Games Group du fonds public d’investissement d’Arabie Saoudite (PIF) devrait acquérir un éditeur de premier plan pour en faire son partenaire de développement stratégique, réaliser une série d’investissements minoritaires dans des entreprises clés, comme pour Take-Two Interactive, Electronic Arts, Square Enix, Nintendo et Embracer Group, ainsi que financer de nouveaux studios spécialisés dans le jeu vidéo et l’eSport.

Le prince héritier Mohammed ben Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, président du conseil d’administration de Savvy Games Group, a déclaré :

Savvy Games Group fait partie de notre stratégie ambitieuse visant à faire de l’Arabie Saoudite le hub mondial ultime pour le secteur des jeux et de l’eSport d’ici 2030. Nous exploitons le potentiel inexploité dans l’ensemble du secteur des jeux vidéo et de l’eSport pour diversifier notre économie, stimuler l’innovation dans le secteur et faire évoluer les offres de divertissement et de compétitions d’eSport à travers le Royaume.

Les cinq filiales indépendantes de Savvy Games Group

Collectivement, ces entreprises affiliées à Savvy Games Group créeront des synergies dans tous les secteurs de l’industrie des jeux et de l’eSport, en développant le secteur par des investissements ciblés dans les développeurs et les éditeurs, en investissant dans l’innovation technologique, en finançant les créateurs de contenu, ainsi qu’en développant des concepts d’événements et de structures de classe mondiale.

EFG : Créée suite à l’acquisition par Savvy Games Group d’ESL (Electronic Sports League) et de FACEIT. Elle comprend déjà une partie importante de l’écosystème mondial des jeux compétitifs. EFG combine la force d’ESL dans la création, la diffusion et la commercialisation de contenu premium avec les capacités de FACEIT en tant que plateforme en ligne de premier ordre

Nine66 : Créée pour bâtir un écosystème permettant aux développeurs et aux studios de prospérer en offrant une infrastructure adaptée, des opportunités de talent et de participation, ainsi qu’un soutien en matière de financement et de conseil. Elle propose également des services d’édition sur les marchés du Moyen-Orient, ce qui permet aux développeurs internationaux de pénétrer les marchés régionaux

VOV : Spécialisée dans la conception de centres de jeux et de compétitions. Elle vise à développer les compétences et à fournir un environnement sain aux joueurs en construisant une série de centres de qualité qui prennent en compte la santé et les soins de tous les joueurs, dans une démarche qui est la première de ce type au niveau mondial, en fournissant une alimentation saine et un environnement social favorable et en motivant les joueurs à adopter un mode de vie sain. VOV a ouvert le premier de ses centres depuis le mois de mai de cette année. Il s’agit de l’un des trois sites prévus à court terme, dans le cadre de son expansion régionale et mondiale

Savvy Games Studios : Des équipes spécialisées en Arabie saoudite seront formées en se concentrant sur les jeux mid/core et chercheront à profiter des opportunités d’acquisition disponibles dans le Royaume et sur les marchés internationaux pour attirer des jeux et des studios

Savvy Games Fund : Un programme d’investissement pour des éditeurs et développeurs de premier plan afin de faciliter l’établissement de leurs activités dans le Royaume.