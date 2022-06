Ara : History Untold, le 4X historique de Microsoft

Vos choix définiront le monde que vous créez, votre expérience et votre héritage.

Produit par Xbox Game Studios Publishing et basé sur le moteur graphique Nitrous Engine d’Oxide Games, Ara : History Untold est un nouveau jeu de stratégie historique au tour par tour dont le gameplay est fondé sur quatre principes, à savoir eXploration, eXpansion, eXploitation et eXtermination (4X). Au sein d’un monde dynamique et vivant, les joueurs pourront bâtir et mener une nation à travers l’histoire, en explorant de nouvelles contrées, en développant les arts et la culture, en cultivant la diplomatie et en affrontant divers rivaux dans le but d’être reconnu comme le plus grand leader de tous les temps.

Un trailer pour Ara : History Untold

Ara : History Untold sortira exclusivement sur PC. Il sera également disponible via le Xbox Game Pass dès son lancement.

Livvy Hall, responsable communautaire pour le label Xbox Game Studios Publishing, lance un appel aux joueurs : “Oxide Games a pour ambition de faire drastiquement évoluer le genre de la stratégie au tour par tour, mais ce but ne pourra être atteint sans votre aide. Avec notre programme insider, vous rejoindrez des passionnés de jeux de stratégie et vous pourrez laisser votre empreinte sur le jeu. Inscrivez-vous dès maintenant pour des actualités exclusives, la possibilité de faire vos retours et une chance de faire partie des premiers à essayer le jeu plus tard au cours de l’année.“