Après une énorme fuite de données, T-Mobile offre à ses clients un outil de protection de l’identité

Les vols de données sont malheureusement de plus en plus fréquents. Et certains concernent des millions d’utilisateurs. L’un des derniers en date est celui de l’opérateur mobile américain T-Mobile, qui toucherait plus de 100 millions de clients. Aujourd’hui, l’enseigne a décidé d’admettre la situation et de faire un geste envers ses clients en leur offrant un outil de protection d’identité.

Il y a quelques jours, nous apprenions qu’une base de données de T-Mobile contenant des données personnelles avaient été piratée. Celle-ci contenait semble-t-il les données de pas moins de 100 millions d’individus. C’est tout du moins ce que l’on pouvait découvrir dans le descriptif de la vente en ligne de ladite base par le hacker qui en demandait 270 000 $.

Ceci étant dit, T-Mobile a donc depuis confirmé le piratage et indiqué que, parmi les données personnelles concernées, se trouvaient les nom, date de naissance, numéro de sécurité sociale et informations de permis de conduire. L’opérateur a par ailleurs estimé qu’environ 48 millions de clients pouvaient être affectés par ce vol, soit environ moitié moins que les déclarations des hackers.

La bonne nouvelle, si l’on peut dire, c’est qu’aucune information concernant les cartes de crédit et autres informations de paiement n’a été dérobée. Les clients n’ont donc peut-être pas besoin de changer leurs numéros de carte. T-Mobile a par ailleurs annoncé qu’il offrira gratuitement aux clients concernés un abonnement de deux ans à un programme de protection contre le vol d’identité.

Dans un communiqué publié par l’opérateur, on peut lire : “Nous prenons la protection de nos clients très au sérieux et nous poursuivrons sans relâche notre enquête pour assurer la meilleure des protections à nos clients suite à cette attaque malveillante.”