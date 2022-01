Après une attaque ransomware, une chaîne d’hôtels passe ses PC Windows sous Chrome OS

Une chaîne d'hôtels finlandaise victime d'un ransomware passe 2 000 portables sous Windows à Chrome OS.

Nos appareils électroniques, de nos smartphones à nos ordinateurs portables en passant par notre smartwatches et autres gadgets, sont vulnérables aux attaques informatiques. Aucun système n’est infaillible et les conséquences d’un piratage peuvent être variées. Les attaques de type ransomware peuvent faire d’énormes dégâts. Et cela pousse souvent les victimes à prendre de grandes décisions.

Une chaîne d’hôtels finlandaise victime d’un ransomware

Les attaques via ransomware sont de plus en plus fréquentes ces derniers temps. Pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers avec le concept, l’ordinateur télécharge un malware qui va chiffrer le disque entier de la machine, voire tous ceux du réseau. Pour le déchiffrer, et donc récupérer ses fichiers, les hackers demandent une rançon et une fois celle-ci reçue, ceux-ci vous donnent la clef de déchiffrement. Sans elle, les données sont définitivement perdues.

C’est ce qui est arrivé il y a quelque temps en Finlande à la grande chaîne nationale Nordic Choice Hotels. L’attaque ransomware a mis à terre tous les systèmes de l’entreprise, mais plutôt que de payer les hackers pour faire disparaître le malware et récupérer leurs fichiers, la société a décidé de convertir ses PC Windows en appareils Chrome OS. Problème réglé.

passe 2 000 portables sous Windows à Chrome OS

L’opération a été réalisée grâce au logiciel CloudReady que Google a racheté en 2020. Celui-ci permet aux vieux PC Windows qui ne sont plus nécessairement utilisés de devenir des machines Chrome OS. Et c’est précisément ce que la chaîne d’hôtels a réalisé. Au total, environ 2 000 ordinateurs portables Windows sont devenus des ordinateurs portables Chrome OS en environ 48 heures.

Une solution autrement plus rapide que de tenter de débarrasser tous les ordinateurs de ce virus. En effet, les changements peuvent être pilotés directement par la direction tandis que s’il avait fallu nettoyer chaque machine individuellement, il aura fallu dépêcher des techniciens dans chaque hôtel pour intervenir.