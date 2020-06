Après Twitter, Snapchat prend des mesures contre Donald Trump

Le Président des États-Unis Donald Trump est très présent sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, où ses déclarations ne passent pas inaperçues. À tel point que la plate-forme n'a pas hésité à agir. Aujourd'hui, c'est Snapchat qui passe à l'action.

Snapchat rejoint donc le clan des plates-formes sociales qui prennent des mesures contre Donald Trump. Le réseau ne fera plus la promotion du compte de Donald Trump. Ainsi, il sera simplement plus difficile de voir les publications du Président des États-Unis, la plate-forme ayant décidé de ne pas modifier ni supprimer lesdites publications.

Snapchat prend des mesures contre Donald Trump sur sa plate-forme

“Nous ne faisons plus la promotion des contenus du Président sur la plate-forme Découvrir de Snapchat”, déclarait un porte-parole de la société. “Nous ne souhaitons pas donner davantage de voix à quiconque incite à la violence ou l’injustice raciale en leur faisant une quelconque promotion dans Découvrir. La violence et l’injustice raciale n’ont pas leur place dans notre société et nous sommes aux côtés de toutes celles et ceux qui œuvrent pour la paix, l’amour, l’égalité et la justice aux États-Unis.” Donald Trump et son équipe de campagne sont très présents sur Snapchat et la plate-forme a depuis toujours fonctionné de manière assez différente des Twitter et Facebook, notamment, donnant davantage de place à une analyse humaine des contenus.

Ce qui ne plait évidemment pas aux équipes du Président

Bien évidemment, cette annonce de la plate-forme a été très mal reçue par les équipes de Donald Trump. Son directeur de campagne, Brad Parscale, accusait notamment l’entreprise de “tenter de truquer les élections 2020, usant illégalement de leurs financements pour promouvoir Joe Biden et évincer le Président Trump.” Et de poursuivre : “Le PDG radical de Snapchat, Evan Spiegel, préfère promouvoir des vidéos d’émeutes de l’extrême gauche et encourager ses utilisateurs à détruire les États-Unis que partager des choses positives d’unité, de justice et de respect de la loi de la part de notre Président.” “Snapchat déteste voir que tant d’utilisateurs regardent les contenus du Président, la plate-forme fait donc tout son possible pour limiter les votants. Si vous êtes conservateur, ils ne veulent pas vous entendre, ils ne veulent pas que vous votiez. Ils vous voient comme quelqu’un de déplorable et n’ont aucune envie que vous existiez sur leur plate-forme.”