Après Touch ID et Face ID, Apple réfléchirait à un Vein ID

La sécurité de nos données numériques est aujourd'hui capitale. Quel que soit l'appareil sur lequel cellesci sont stockées. Les smartphones ne sauraient évidemment faire exception. Apple excelle en la matière et entend bien maintenir son avance.

Nos visages sont uniques, absolument uniques. L’idée de Face ID est justement de tirer profit de cette unicité pour utiliser un verrouillage absolument infranchissable. Plus sécurisé qu’une “simple” empreinte digitale dans la mesure où il est bien plus difficile de voler un visage qu’une empreinte. Cela étant dit, Face ID est encore loin d’être parfait, le système peut même être contourné. Mais Apple fait son possible pour mettre au point des systèmes toujours plus sécurisés.

Apple réfléchirait à authentifier l’utilisateur via ses veines

Ainsi, selon un brevet découvert par Patently Apple, il semblerait que la firme de Cupertino explore une nouvelle forme d’authentification biométrique, les veines. Le brevet propose d’utiliser une caméra thermique pour scanner le visage de l’utilisateur, juste sous la surface de la peau et utiliser la carte de ses veines pour l’authentifier, le cas échéant.

En effet, si, à la surface, certaines personnes peuvent paraître très similaires, comme les jumeaux, sous la peau, les veines racontent une tout autre histoire. Même les jumeaux sont à ce niveau très différents. La structure et l’organisation même des veines permet de différencier deux jumeaux.

Une méthode plus sécurisée et unique que Face ID

Et cette authentification via les veines n’a rien de très nouveau. Nous avons déjà vu par le passé des entreprises créer des systèmes d’authentification basés sur les veines mais l’ensemble n’a pas vraiment décollé, notamment parce qu’il fallait que les gens placent leur poignet sur un scanner dédié. Pas franchement l’idéal si l’on imagine un tel système sur un smartphone. Cela étant dit, le brevet suggère que l’imagerie thermique pourrait venir corriger tout cela.

Malheureusement, il ne s’agit là que d’un brevet. Rien ne saurait nous dire à quel point Apple est sérieux quant à l’idée d’utiliser les veines pour authentifier les utilisateurs. Aux dernières nouvelles, la firme de Cupertino restait très intéressée par Touch ID. La marque à la pomme travaillerait même sur un iPhone avec un capteur d’empreinte digitale intégré sous l’écran.