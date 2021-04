Après Tetris, Pac-Man va s’essayer au Battle Royale sur Switch

Savourez l'expérience Pac-Man à la sauce Battle Royale avec cette collaboration inédite entre Nintendo et Bandai Namco.

L’un des premiers personnages du jeu vidéo se prépare à revenir avec un nouveau portage flirtant entre l’arcade et le genre Battle Royale qui connaît un succès toujours aussi important grâce à la popularité de Fortnite et Playerunknown’s Battlegrounds : “Parcourez le labyrinthe, mangez des Pac-billes et esquivez les fantômes tout en tentant de survivre plus longtemps que les 98 autres joueurs. Plus la partie durera, plus les choses iront vite… arriverez-vous à être le Pac-One ? Mangez une Pac-gomme pour prendre votre revanche sur les fantômes qui vous traquent et les poursuivre à votre tour ! Mangez des fantômes effrayés pour envoyer des Pac-Man perturbateurs chez vos adversaires pour les ralentir et les pousser au Game Over, mais attention, vos adversaires ne se gêneront pas pour eux aussi tenter de vous gêner !”

Les joueurs les plus stratèges sont conviés à s’affronter dans Pac-Man 99 : “Changez de stratégie à la volée pour améliorer votre vitesse, votre résistance aux Pac-Man perturbateurs ou encore votre capacité à engloutir les trains de fantômes d’une simple pression d’un bouton. Vous pouvez aussi définir le type de joueurs que vous voulez cibler. Allez-vous viser les adversaires proches de la défaite, ceux qui vous ont attaqué, ou simplement envoyer vos Pac-Man perturbateurs au hasard ? C’est vous qui décidez !”

Un trailer pour Pac-Man 99

Pac-Man 99 est disponible gratuitement dès demain sur Nintendo Switch pour les abonnés au Nintendo Switch Online.

Un pack deluxe à 29,99 euros permettra de débloquer une sélection de modes supplémentaires, incluant un mode hors-ligne, ainsi qu’une vingtaine de thèmes (Xevious, Galaga, Dig Dug) alors que le pack standard à 14,99 euros ne contiendra pas les thèmes tirés de licences Namco.