Après Tesla, SpaceX devrait accepter certains paiements en Dogecoin

Quatre mois seulement après que le constructeur de véhicules électriques Tesla a commencé à accepter les paiements en Dogecoin (DOGE) pour ses produits dérivés et certains accessoires, Elon Musk annonce avoir l’intention de faire de même avec son entreprise dédiée à l’exploration spatiale, SpaceX.

SpaceX devrait bientôt accepter les paiements en Dogecoin

Elon Musk, PDG de SpaceX et Tesla, est un fervent supporter de l’écosystème DOGE depuis 2019. Le multimilliardaire américain a plusieurs fois fait part de son intérêt pour accepter les paiements avec ce memecoin dans ses différentes sociétés.

Historiquement, les tweets pro-DOGE d’Elon Musk ont eu un impact immédiat très positif sur la valeur du coin sur le marché, les investisseurs souhaitant surfer sur l’engouement général à ce moment précis. Cela étant dit, la récente révélation de la volonté de SpaceX d’accepter les paiements en DOGE pour certains produits dérivés n’a eu aucun effet significatif sur la valeur du coin alors que la tendance du marché crypto est très pessimiste.

Mais la nouvelle semble susciter moins d’engouement que pour Tesla

De plus, les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent que le DOGE a perdu plus de 55 % de sa valeur entre le 8 et le 13 mai, s’échangeant à l’heure d’écrire ces lignes à 0,08077 $.

En décembre 2021, le DOGE avait gagné 25 % après qu’Elon Musk avait confirmé que Tesla allait accepter le DOGE pour ses produits dérivés et accessoires. À peu près à la même période, l’entrepreneur partageait son point de vue, arguant que le DOGE était une meilleure option de paiement au quotidien que le Bitcoin (BTC).

Si les choses se passent désormais comme prévu, Elon Musk pourrait même commencer à accepter les paiements en DOGE pour les abonnements Starlink.

Le multimilliardaire américain avait récemment publié un avertissement public concernant une arnaque dans laquelle des pirates utilisaient la technologie deepfake pour utiliser l’image de l’entrepreneur et faire la promotion d’arnaques autour de la crypto. D’abord partagée sur Twitter, la vidéo deepfake d’Elon Musk faisait la promotion d’une plate-forme crypto promettant des retours de l’ordre de 30 % sur les dépôts en crypto.