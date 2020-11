Après ses panneaux géométriques lumineux, Nanoleaf se met aux ampoules et bandes lumineuses

Nanoleaf est une marque que l'on appris à connaître pour ses panneaux lumineux aux formes aujourd'hui assez diverses. Mais cela ne semble aujourd'hui plus suffire à la marque qui se lance sur un autre marché du luminaire.

En ce qui concerne les ampoules connectées et autres bandes lumineuses, s’il fallait citer quelques marques sur ce segment, on donnerait volontiers Philips (HUE) ou LIFX. Mais il semblerait aujourd’hui que les équipes de Nanoleaf souhaitent récupérer une part de ce gâteau. La marque vient en effet d’annoncer une ampoule connectée ainsi qu’un bandeau lumineux pour venir étoffer un peu plus encore le catalogue de produits de l’entreprise.

Nanoleaf se met aux ampoules connectées et bandeaux lumineux

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Nanoleaf est donc davantage connu pour ses panneaux lumineux intelligents. Ces panneaux sont en réalité des LED qui peuvent être agencés ensemble pour former de plus grands ensembles. Ils sont disponibles en diverses formes pour laisser aux clients la possibilité de créer des rendus uniques. Et ceux-ci restent contrôlables, de manière unitaire ou non, directement via l’application mobile dédiée.

Parfait pour agrémenter les panneaux lumineux de la marque

Dans le concept, l’ampoule connectée et le bandeau lumineux offrent exactement les mêmes fonctionnalités, si ce n’est que, désormais, les fans de la marque auront davantage d’options pour illuminer leur maison. Et le meilleur dans tout cela, si l’on peut dire, c’est que le prix de ces deux nouvelles références reste abordable. En effet, l’ampoule Nanoleaf Essentials Bulb sera vendue à 17,99£ (environ 20€) tandis que le kit de démarrage du bandeau Nanoleaf Lightstrips qui comprend un bandeau de 2 mètres coûtera 44,99£ (environ 50€). Les packs d’extension, avec 1 mètre de bandeau, seront proposés (22€) l’unité. Et il n’y a pas besoin d’avoir un hub pour pouvoir les utiliser. D’autres références devraient même arriver dans un futur plus ou moins proche.

Si vous êtes intéressé(e), sachez que ces produits sont déjà référencés sur le site officiel de Nanoleaf – et il semblerait qu’ils arrivent aussi ultérieurement sur l’Apple Store -. Les précommandes ne sont pas encore ouvertes mais il est tout de même possible de renseigner son adresse email pour être informé(e) de leur disponibilité. Alors, convaincu(e) ?