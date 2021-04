Après près de dix ans, Apple propose un tout nouvel iMac

C'est un joli cadeau qu'Apple a fait aux fans d'iMac. La machine s'offre en effet une nouvelle génération, pleine de nouveautés. Présentation.

La dernière fois qu’Apple a introduit un nouveau design à son iMac, c’était en 2012, avec un amincissement en bonne et due forme de son ordinateur tout-en-un. Depuis lors, la firme de Cupertino s’était contentée de changer ses composants internes pour le maintenir dans l’ère du temps. Celles et ceux qui attendaient impatiemment un profond changement sont enfin exaucés.

Apple officialise son nouvel iMac 24 pouces

Apple vient en effet d’introduire officiellement le nouvel iMac 24 pouces. Non seulement la machine s’offre un tout nouveau design, coloré qui plus est, mais elle adopte aussi la puce M1 qui a fait son apparition dans certains Mac de l’année dernière.

L’iMac 24 pouces est équipé d’une dalle Retina 4,5K, et nous savons que certains d’entre vous s’interrogent quant au modèle 27 pouces. L’iMac 27 pouces a toujours été vendu comme une alternative plus puissante au modèle 21 pouces. Il est donc tout à fait possible d’un nouvel iMac 27 pouces fera son apparition très bientôt, qui plus est probablement avec une puce Apple Silicon plus puissante.

Avec de très nombreux changements

Ceci étant dit, le nouvel iMac dispose d’un certain nombre d’améliorations et autres nouveautés qui pourraient vous le faire envisager.

Pour commencer, on citera évidemment l’intégration de la puce M1. Selon les benchmarks et autres tests, elle a prouvé qu’elle était plus que capable, souvent bien mieux que les CPU x86 conventionnels. Deuxièmement, en intégrant une résolution de 4,5K dans une dalle de 24 pouces, l’image devrait être des plus nettes et précises. La webcam intégrée a elle aussi été améliorée, passant (enfin !) au 1080p, avec des microphones de qualité studio et six haut-parleurs.

Pour cette nouvelle machine, Apple introduit aussi une variété de nouveaux coloris, lesquels ne sont pas sans rappeler ce bon vieil iMac G3. Concernant la connectivité, on citera la prise en charge du WiFi 6, quatre ports USB-C (dont deux Thunderbolt) et un câble d’alimentation qui se fixe magnétiquement – faut-il y voir le signe d’un retour du MagSafe dans de futurs Mac ? -.

En parlant d’alimentation, Apple opte ici pour une approche très intéressante. D’ordinaire, les ports Ethernet sont localisés sur l’ordinateur en lui-même mais la firme de Cupertino a décidé de les places cette fois sur l’adaptateur secteur, ce qui, selon le géant américain, permet de faire moins désordre.

Si ce nouvel iMac vous intéresse, sachez que les commandes ouvriront le 30 avril prochain, pour une disponibilité à la mi-mai. De nombreuses configurations sont disponibles, à partir de 1 449 €. Directement sur l’Apple Store.