Après PayPal, le Bitcoin écrasera-t-il VISA et Mastercard ?

Bitcoin a déjà surpassé le réseau Paypal en volume traité. Parviendra-t-il à faire mieux que ceux de Mastercard et Visa ?.

Si les systèmes de paiement centralisés comme PayPal, Mastercard/Visa et consort sont encore perçus comme “modernes”, ils sont en réalité plutôt vieillissants. Le bitcoin, lui, est en pleine croissance. Ce qui explique d’ailleurs pourquoi les deux mastodontes que sont PayPal et Mastercard/Visa cherchent à intégrer la crypto dans leur réseau. Est-on déjà arrivé au point de basculement ? Et si non, quand y parviendra-t-on ?

Bitcoin a déjà surpassé le réseau Paypal en volume traité

PayPal offre un système de portefeuille numérique comme celui des crypto wallets mais il n’est, actuellement en tous les cas, possible de ne détenir que des devises étatiques – comprenez par là des dollars, des euros, etc. -. Il lui “suffit” donc de les ajouter pour rester dans la course. Depuis un peu plus d’un an, la plate-forme permet à ses utilisateurs d’utiliser des bitcoins. Et il était effectivement temps que cette crypto arrive.

En effet, selon un rapport de Blockdata, il s’avère que le réseau bitcoin a surpassé celui de PayPal dans au moins un domaine. La moyenne trimestrielle pour 2021 est à 489 milliards de dollars traités sur le réseau bitcoin contre “seulement” 302 milliards de dollars pour PayPal.

Parviendra-t-il à faire mieux que ceux de Mastercard et Visa ?

Les réseaux Visa et Mastercard, eux, devancent encore celui du bitcoin, Mastercard ayant traité pas moins de 1 800 milliards de dollars de valeur par trimestre en 2021 et Visa 3 200 milliards de dollars. Pourtant, selon les analystes de Blockdata, la croissance du réseau bitcoin devrait être telle que le réseau BTC pourrait dépasser celui de Mastercard entre 2026… et 2060. La marge est tout de même plutôt large.

Toujours selon Blockdata, trois facteurs majeurs pourraient permettre à bitcoin de surpasser Mastercard : augmenter le nombre de transactions – avec des solutions de seconde couche ou des optimisations diverses -, augmenter le montant moyen de bitcoin envoyé par transaction – avec de nouveaux investisseurs institutionnels – et un prix du bitcoin qui augmente.

Finalement, le seul obstacle majeur qui se dresse encore sur le chemin du bitcoin, c’est la menace réglementaire qui plane dans de nombreux pays.