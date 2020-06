Après les États-Unis, Tinder étend son outil de vérification de profil au Royaume-Uni

Si les plates-formes sociales permettent de rapprocher les gens, elles sont aussi une aubaine pour les personnes malintentionnées. Il convient de mettre en place certains garde-fous pour garantir la sécurité des utilisateurs. Ce que fait Tinder notamment.

Il est étonnamment facile de duper quelqu’un via des applications ou services de rencontre en ligne. Il suffit pour ce faire de prendre la photo de quelqu’un d’autre et le tour est joué. Cela a déjà occasionné tout un tas de problèmes, plus ou moins graves, à des plates-formes très diverses. C’est le cas de Tinder qui a vu la confiance de ses utilisateurs s’effriter avec le temps. Et dans ces conditions, c’est un motif tout à fait compréhensible pour cesser d’utiliser le service.

Tinder déploie son outil de vérification d’identité au Royaume-Uni

Tinder avait alors lancé en janvier dernier aux États-Unis un système de vérification d’identité. Celui-ci arrive désormais au Royaume-Uni. Le fonctionnement est simple et très efficace. L’application demande aux utilisateurs de prouver leur identité en réalisant un certain nombre de selfies. Les photos prises sont alors comparées à celles que vous avez données pour votre profil. Si correspondance il y a, votre profil obtient une petite marque bleue indiquant que vos photos ont été vérifiées et que c’est bien vous derrière le compte et non quelqu’un d’autre.

Bientôt en France ?

Autrement dit, la prochaine fois que vous fouillerez Tinder et que vous voyez cette petite marque bleue, vous pourrez avoir davantage confiance en la personne à l’autre bout, tout du moins en ce qui concerne les photos. Tinder n’est pas la seule plate-forme de rencontre en ligne à déployer de telles mesures de sécurités. Blume, notamment, propose ce genre de fonctionnalité depuis plusieurs années maintenant. mais avec l’énorme popularité de Tinder, c’est une très bonne chose. Espérons simplement que cette fonction se déploie dans davantage de pays rapidement, y compris bien sûr en France.