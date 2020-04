Après les chaises, REKT propose des bureaux pour les gamers

La marque française de chaises gaming vient de rajouter une nouvelle catégorie : les bureaux. De quoi améliorer son confort lors des sessions de jeux sur PC.

Pour améliorer le confort des joueurs, REKT propose 4 nouvelles références avec des tailles différentes :

Le R-Desk 100 (112 cm de largeur),

le R-Desk 140 (140 cm de largeur),

le R-Desk 160 (160 cm de largeur),

enfin la dernière référence, RGo-Desk 140 se positionne encore plus haut de gamme avec une hauteur réglable grâce à des boutons sur le devant.

Les matériaux utilisés pour les différents bureaux sont la fibre de carbone pour le plateau et du métal renforcé pour la structure interne. Un repose casque et porte gobelet sont inclus ainsi qu’une box de cable management directement fixée au bureau. Un tapis de souris recouvrant toute la surface est aussi vendu avec.

Après ces quelques points, il faut maintenant parler prix. On part pour le plus petit modèle sur 189 euros, puis 239€, 279€ et enfin 499€ pour le RGo-Desk. Ils sont disponibles dès à présent sur le site de REKT mais également sur Materiel.net, Amazon, LDLC et FNAC.