Après Epic, Microsoft baisse à son tour sa commission prélevée aux développeurs de jeux

Les stores d'applications fonctionnent tous sur le même modèle, à savoir proposer une plate-forme populaire pour distribuer ses apps avec une commission prélevée par le propriétaire de la plate-forme. Mais cette commission fait débat.

Les stores d’applications sont aujourd’hui extrêmement populaires parce qu’ils permettent de trouver, télécharger et installer des applications, jeux et autres utilitaires très facilement, en s’assurant de la compatibilité et la sécurité de l’ensemble. Et les propriétaires desdites plates-formes récupèrent une commission au passage sur les transactions. Cette commission est au centre de vives controverses ces derniers temps. Aujourd’hui, Microsoft a décidé de suivre les pas de Epic et de lâcher un peu de lest.

Après Epic, Microsoft annonce diminuer sa commission sur le Microsoft Store

Que vous pensiez ou non que la grande bataille juridique opposant Epic à Apple soit justifiée, celle-ci vient mettre en lumière les commissions que prennent les entreprises aux développeurs pour vendre leurs jeux sur leurs plates-formes ou sur chaque achat intégré. Le standard de l’industrie est, depuis longtemps, un 70-30, comprenez par là que les développeurs obtiennent 70 % des montants et que les 30 % restants vont dans la poche de l’entreprise qui gère le store, qu’il s’agisse de Steam, du Microsoft Store, de l’App Store, de Google Play, etc.

Les développeurs récupèreront bientôt 88 % des montants des transactions

Epic est l’une des rares entreprises à faire différemment en ne prenant que 12 %. Laissant donc 88 % aux développeurs. Et c’est un modèle que Microsoft a décidé d’adopter sur son Microsoft Store. Ce dernier n’est certes pas aussi populaire que les géants en place sur le marché des jeux PC. Nombre d’alternatives plus viables et riches en titres sont actuellement disponibles…

Cela étant dit, en faisant ainsi tomber la commission à 12 %, voilà qui pourrait encourager les développeurs à envisager sérieusement le fait d’utiliser le store de Microsoft. Selon Sarah Bon, directrice de l’expérience et l’écosystème de la création de jeux, “à compter du 1er août, la part des revenus allouée aux développeurs dans les ventes de jeux PC sur le Microsoft Store augmentera de 70 à 88 %. En agissant ainsi, les développeurs pourront proposer davantage de jeux à davantage de joueurs et rencontrer un plus grand succès commercial.”

Et la cadre de Microsoft d’ajouter : “Tout ceci pour aider à réduire les frictions, augmenter les opportunités financières et permettre aux développeurs de faire ce qu’ils aiment : créer des jeux.” Difficile de savoir si la décision de Microsoft pourrait pousser d’autres plates-formes à revoir ainsi leur commission mais la firme de Redmond a au moins le mérite de montrer l’exemple.