Après deux jours, Call of Duty : Warzone fait revenir les escouades de trois joueurs

Call of Duty est une licence extrêmement populaire. Celle-ci compte des dizaines de millions de joueurs. Et parfois, malheureusement, un opus ou une fonctionnalité ne passe pas auprès de la communauté. Éditeur et développeur doivent alors agir en conséquence...

Nous vous informions hier du fait que Call of Duty : Warzone, l’extension battle royale gratuite de Modern Warfare, venait d’atteindre la barre symbolique des 50 millions de joueurs. Et ce après seulement 1 mois d’existence. Cela ne veut pour autant pas dire que tout est parfaitement maîtrisé. Avec la troisième saison démarrée il y a quelques jours, Activision introduisait un mode escouade à 4 joueurs. Celui-ci ne semble pas très populaire…

Les trios sont de retour dans Call of Duty : Warzone

Il semblerait que le mode escouade à 4 joueurs introduit tout récemment dans Call of Duty : Warzone ne plaise pas énormément aux joueurs. Pas autant que prévu tout du moins. Infinity Ward vient en effet de déployer une mise à jour pour ce jeu de battle royale qui ramène le mode escouade à trois joueurs. L’escouade à 4 et le solo restent bien évidemment disponible. Le studio n’a pas explicité les causes d’un tel retour aux affaires mais cette modification ne s’applique pas au mode butin alternatif.

Les escouades à 4 ne sont pas une réussite au niveau du gameplay notamment

Comme Rock Paper Shotgun l’expliquait, avec des équipes plus imposantes, passant de 3 à 4 joueurs donc, les conséquences sur le gameplay sont assez nombreux, et plutôt négatives selon les joueurs. Il est ainsi notamment plus long de rassembler une escouade (a fortiori si vous voulez jouer avec des amis) et il y a de fait moins d’escouades à affronter quand on veut jouer. La cohésion d’équipe est aussi plus délicate à obtenir. Les trios semblaient représenter le parfait équilibre pour de nombreux joueurs. C’est une bonne chose que Infinity Ward ait pris la décision d’écouter ses joueurs. Nul ne sait par contre si cette cohabitation de tous ces modes de jeu perdurera ou non. À suivre !