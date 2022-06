Après 7 ans d’absence, Twitter ressuscite sa conférence Chirp dédiée aux développeurs

Twitter va organiser une conférence développeur en novembre, après 7 ans d'absence. De quoi sera-t-il question ?

Après une pause longue de sept années, Twitter va de nouveau organiser une conférence en présentiel dédiée aux développeurs. L’entreprise ressuscite Chirp, rendez-vous à San Francisco le 16 novembre prochain. Chirp fut le nom de la toute première conférence développeur, en 2010, avant donc son annulation quelques années plus tard. La dernière fois que la société avait organisé une telle conférence, c’était le Twitter Flight en 2015.

Twitter va organiser une conférence développeur en novembre

Depuis lors, Twitter a eu des relations plutôt difficiles avec les développeurs. L’entreprise a procédé à un certain nombre de changements dans son API en 2018 qui furent très impopulaires, avec très peu de communication qui plus est. Les développeurs de clients tiers ont été particulièrement affectés et n’ont pas hésité à accuser la société d’avoir “cassé” leurs applications.

Plus récemment, Twitter a tenté d’améliorer les choses. La plate-forme a lancé une toute nouvelle version de son API en 2020 et introduit de nouveaux outils pour faciliter les opérations des chercheurs. Elle a aussi testé de nouvelles fonctionnalités pour les développeurs, comme la recommandation de certains services tiers dans sa propre application.

De quoi sera-t-il question ?

Nul ne sait vraiment, aujourd’hui, de quoi il sera question durant cette conférence Chirp. L’entreprise explique dans un post de blog qu’il y aura une “keynote, des sessions techniques [et] des opportunités de rencontrer l’équipe Twitter Developer Platorm pour poser des questions et rencontrer d’autres développeurs de notre communauté.” La keynote sera par ailleurs retransmise en direct sur Twitter pour celles et ceux qui ne peuvent être présents sur place.

Le timing de cette annonce est aussi intéressant quand on connaît l’incertitude du futur de l’entreprise suite à la tentative de prise de contrôle par Elon Musk. Les cadres de la société ont plusieurs fois précisé qu’il ne savait rien des intentions du multimilliardiare pour Twitter et le PDG actuel Parag Agrawal pourrait ne pas rester longtemps en place si cette opération arrivait à son terme. D’un autre côté, les outils développeurs de Twitter pourraient être une importante source de revenus pour l’entreprise – ce qui reste une grosse priorité pour Elon Musk -.